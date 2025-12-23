Kalp krizlerinin yüzde 90’ı bir sabah alışkanlığı ile başlıyor

Dr. Sana Sadoxai, kalp krizlerinin yaklaşık yüzde 90’ının, sanılanın aksine kolesterolle değil, sabahları uyanır uyanmaz hareketsiz kalmakla ilişkili olduğunu söylüyor.

TikTok’ta 42 bin takipçisine düzenli olarak sağlık tavsiyeleri veren Dr. Sadoxai, sabah rutininin vücut üzerindeki etkilerine dikkat çekerek şunları söylüyor:

Asıl tehlike, uyandığınız anda başlıyor ve hareketsiz kaldığınız sürece devam ediyor.

'YATAKTAN TELEFONA, ORADAN OTURMAYA...'

Dr. Sadoxai’ye göre çoğu insan sabahları 'yatak–telefon–oturma–aceleyle evden çıkma' döngüsüne giriyor. Bu durum, vücudu 'düşük hareket, yüksek iltihaplanma' halinde tutuyor.

Bu alışkanlığın sonuçlarını ise şöyle sıralıyor:

Bu alışkanlık; insülin direncini hızlandırıyor, karın yağlanmasını artırıyor, tansiyonu yükseltiyor, sessiz iltihaplanmayı ve metabolik bozuklukları tetikliyor. Bunların tamamı, özellikle kilolu ya da obez kişilerde erken yaşta kalp krizi riskini ciddi biçimde artırıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ve British Heart Foundation da obezitenin kalp krizi riskini belirgin şekilde yükselttiğini vurguluyor.

NE YAPMALI?

Dr. Sadoxai’ye göre çözüm son derece basit: Sabah uyanır uyanmaz hareket etmek.

Sadece beş ila yedi dakikalık sabah hareketi — tempolu yürüyüş, esneme ya da nefes egzersizleri — kan dolaşımını hızlandırır, metabolizmayı aktive eder, kan şekerini dengeler ve kalbi düşündüğünüzden çok daha fazla korur.

Doktor, kilo, metabolizma ve kalp sağlığı arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek uyarısını şöyle tamamlıyor:

Kilonuz, metabolizmanız ve kalbiniz birbiriyle derinden bağlantılı. Bu sabah alışkanlığını görmezden gelmek sessiz bir tehdittir. Onu değiştirmek ise hayat kurtarıcıdır.

UYARI İŞARETLERİNİ GÖZARDI ETMEYİN...

Dr. Sadoxai, risk grubuna yaklaşan kişiler için de açık bir uyarıda bulunuyor:

Obeziteyle mücadele ediyorsanız, inatçı karın yağı, nefes darlığı, diyabet ya da sürekli yorgunluk yaşıyorsanız, bunlar erken metabolik uyarı işaretleridir. Görmezden gelmeyin. Kalp riski ortaya çıkmadan önce kontrolü ele alın.

Video, takipçileri arasında da yankı uyandırdı. Bir kullanıcı yorumunda durumu şöyle özetledi: