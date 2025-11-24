Kamerun’da muhalefet lideri kaçtı: 'Seçim hırsızlığı' iddiası ülkeyi karıştırdı

Kamerun’da tartışmalı başkanlık seçimleri sonrası yaşanan şiddet olaylarının ardından muhalefet lideri Issa Tchiroma Bakary, güvenliği için Gambiya’ya sığındı.

Gambiya hükümeti, yaptığı resmi açıklamada Tchiroma’nın “insani gerekçelerle ve geçici olarak” ülkede bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Batı Afrika ülkelerinin Kamerun’daki seçim krizine “barışçıl ve diplomatik çözüm” bulunması için devrede olduğu vurgulandı.

Resmî sonuçlara göre 92 yaşındaki Paul Biya, oyların %53,7’sini alarak sekizinci kez devlet başkanlığına seçildi.

Kamerun Ulusal Selamet Cephesi lideri ve eski bakan olan Tchiroma ise %35,2’de kaldı.

Ancak Tchiroma sonuçları reddederek kendisinin seçimin gerçek kazananı olduğunu savundu ve durumu “demokrasi değil, açık bir seçim hırsızlığı” olarak nitelendirdi.

EYLEMLER VE YÜKSELEN ŞİDDET

Tchiroma, destekçilerini protestoları sürdürmeye çağırdı ve “ölü şehir” eylemleri yapmalarını istedi: dükkânların kapatılması ve kamu faaliyetlerinin durdurulması.

Kamerun hükümeti, protestolarda en az beş kişinin öldüğünü açıkladı; muhalefet ve sivil toplum ise gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

Kamerun yönetimi, Tchiroma’ya karşı “tekrarlayan isyan çağrıları” gerekçesiyle hukuki işlem başlatacağını duyurdu. Bu durum, zaten gergin olan siyasi atmosferi daha da sertleştiriyor.

Paul Biya, 1982’de ilk devlet başkanının istifasının ardından göreve gelmiş ve 2008’de anayasadan süre sınırını kaldırarak iktidarını pekiştirmişti.

Biya yönetimi, uzun süredir muhalefeti bastırmakla ve siyasi alanı kapatmakla eleştiriliyor.