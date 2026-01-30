Karadağ'da 'seks kasedi' skandalı: Gizli görüntüler sonrası istifalar

Karadağ’da üst düzey bir kamu görevlisi ile cumhurbaşkanının evli danışmanı arasında olduğu öne sürülen cinsel içerikli görüntülerin sosyal medyaya sızması, ülkede büyük bir siyasi krize yol açtı. Skandalın ardından iki isim de görevlerinden istifa etti.

Söz konusu iddialar, İnsan Haklarının Teşviki ve Korunmasından Sorumlu Genel Müdür Mirjana Pajković ile eski Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü ve cumhurbaşkanının danışmanı Dejan Vukšić’i kapsıyor.

İddialara göre sızdırılan görüntülerde Pajković’in, evli olan Vukšić ile cinsel ilişki yaşadığı görülüyor.

Karadağ basınından Pobjeda’ya konuşan Pajković, görüntülerden sızıntıya kadar haberdar olmadığını belirterek Vukšić’in kendisini bu kayıtlarla şantaj yapmakla suçladı.

Pajković, “Her kadının sessiz kalmayı reddetmesi gerektiğini” vurguladığı açıklamasında, üst düzey bir güvenlik yetkilisi tarafından tehdit edildiğini, bunun da kendisinde ciddi korku yarattığını söyledi.

Pajković, kendisine görüntülerin patronuna gösterileceği tehdidinde bulunulduğunu ve bu yolla susmaya zorlandığını iddia etti. Açıklamasında, modern çağda fiziksel şiddet yerine insanların itibarlarının yok edilmek istendiğini dile getirdi.

İstifasının “kişisel nedenlerle” olduğunu belirten Pajković, buna rağmen Vukšić’e yönelik suçlamalarını yineledi.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Her iki taraf da iddiaları reddederek karşılıklı cezai şikâyette bulundu. Pajković, izinsiz biçimde özel görüntülerinin paylaşılması nedeniyle suç duyurusunda bulunurken, Serbian Times’ın aktardığına göre, cumhurbaşkanlığı ofisinden bir sabit hattan kendisine tehdit içeren bir arama yapıldığını da ileri sürdü.

Aralık ayı sonunda istifa eden Vukšić ise, görüntüleri ilk kez sosyal medyada yayıldığında gördüğünü savundu. Hakkındaki suçlamaların “asılsız ve kasıtlı” olduğunu öne süren Vukšić, Pajković’i kendisini yargıç adaylığından çekilmeye zorlamak amacıyla şantaj yapmakla suçladı.

Vukšić ayrıca, Pajković’in telefonunu çaldığını ve bu yolla kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını ele geçirdiğini ileri sürdü.

Görüntüleri kimin sızdırdığı henüz netlik kazanmazken, Karadağ’da “intikam kaseti” ağır bir suç olarak kabul ediliyor. Bu suçtan mahkûm olanlar 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.