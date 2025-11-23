Karayipler’de savaş hazırlığı: 6 havayolu uçuşları durdurdu

Altı büyük uluslararası havayolu şirketi, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) bölgedeki “artmış askerî faaliyet” uyarısının ardından Venezuela’ya yönelik tüm uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Kararın, ABD’nin Karayipler’de yoğun askerî varlık göstermesiyle artan bölgesel gerilimin ortasında alındığı belirtildi.

Venezuela Havayolları Birliği (ALAV) Başkanı Marisela de Loaiza’nın açıklamasına göre, uçuşlarını durduran şirketler şunlar:

Iberia (İspanya)

TAP Air Portugal (Portekiz)

Avianca (Kolombiya)

Caribbean Airlines (Trinidad ve Tobago)

GOL (Brezilya)

LATAM (Şili)

Bu şirketlerin Venezuela ile olan bağlantıları “bir sonraki duyuruya kadar” askıya alındı.

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle bölgeye dünyanın en büyük uçak gemisini, savaş gemilerini ve savaş uçaklarını konuşlandırmış durumda.

Venezuela hükümeti ise bu askerî hareketliliği, “ülkeye yönelik tehdit” ve “rejim değişikliği hazırlığı” olarak yorumluyor.

GÜVENLİK NOTAMI

FAA’nın yayınladığı A0012/25 numaralı uyarı metninde Venezuela hava sahasında güvenlik koşullarının kötüleştiği ve askerî faaliyetlerin belirgin şekilde arttığı belirtildi.

Uyarıda, tüm irtifalarda uçuş güvenliği riski, uçakların iniş-kalkış aşamalarında tehlike ve havalimanlarının da potansiyel hedef konumunda olduğu vurgulandı.

Uçuş durdurmalarına rağmen, Panama merkezli Copa Airlines, İspanya’dan Air Europa, ayrıca Turkish Airlines, Laser ve PlusUltra gibi şirketler Venezuela’ya uçuşlarına devam ediyor.

ALAV, ülkeden çıkış yapacak veya Venezuela’ya seyahat edecek yolculara, havayollarının duyurularını yakından takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

ABD ordusu, eylül ayından bu yana uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü hızlı teknelere 20’den fazla operasyon düzenledi; saldırılarda en az 83 kişi hayatını kaybetti.

Caracas’taki Maiquetía Uluslararası Havalimanı’nın resmi internet sitesinde, TAP ve Avianca’nın Cumartesi günkü uçuşlarının “iptal” statüsünde göründüğü kaydedildi.