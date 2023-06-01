Karınca yuvasından mega kent çıktı!
Bilim insanları, terk edilmiş bir karınca yuvasına tonlarca çimento pompaladı. İşlem tamamlandıktan sonra toprağın altından gizli bir mega kent çıktı.
Austin, Teksas merkezli bilim topluluğu EarthSky bünyesinde çalışma yürüten bilim insanları, geçmişte karıncalar tarafından kullanıldıktan sonra gizemli bir şekilde terk edilmiş bir karınca tepesine üç gün boyunca yaklaşık 10 ton çimento pompaladı.
"Karıncalar: Doğanın Gizli Gücü" adlı belgesel çekimleri kapsamında yürütülen çalışma kapsamında elde edilen bulgular, karıncalara ait yeraltı ağının ne kadar karmaşık olduğunu bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne serdi.
Over the course of 3 days scientists pumped 10 tons of cement into an abandoned ant hill. After weeks of digging, the colony’s intricate & impressive structure is revealed. This one— Massimo (@Rainmaker1973) May 31, 2023
[full video, from "Ants! Natures Secret Power": https://t.co/ol5WJZU6A8]pic.twitter.com/G71KrCYafP
40 TON TOPRAK TAŞIMIŞLAR...
Çimento pompalama işleminin sona ermesinin ardından haftalarca kazı yaparak karınca tünellerinin etrafındaki toprağı temizleyen bilim insanları, bir zamanlar kalabalık bir karınca kolonisi tarafından kullanılmış etkileyici bir yapıyı ortaya çıkardı. Karıncalar, söz konusu yeraltı yapısını oluşturmak için 40 ton toprak taşımıştı.
Belgesele göre, yeraltındaki bu mega kentte ana odaları birbirine bağlayan otoyollar ve yan yollar mevcut. Bazı yollar çok sayıda mantar yetiştirme bahçesi ve çöp çukuruna çıkıyor. Bazı tüneller ise havalandırmaya olanak sağlamak ve nakliye süresini yarıya indirmek için tasarlanmış.
KOLEKTİF İRADE
Belgeselde bu görkemli yeraltı yapısı şu sözlerle anlatıldı:
"Her şey bir mimar tarafından tek bir akılla tasarlanmış gibi görünüyor, ancak elbette bu doğru değil. Bu devasa ve karmaşık şehir, karınca kolonisinin kolektif iradesiyle yaratıldı..."
Saklı şehrin görüntüleri sosyal medyada yayınlandığında, birçok kişi şaşkınlığını gizleyemedi...
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