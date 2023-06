Karınca yuvasından mega kent çıktı!

Austin, Teksas merkezli bilim topluluğu EarthSky bünyesinde çalışma yürüten bilim insanları, geçmişte karıncalar tarafından kullanıldıktan sonra gizemli bir şekilde terk edilmiş bir karınca tepesine üç gün boyunca yaklaşık 10 ton çimento pompaladı.

"Karıncalar: Doğanın Gizli Gücü" adlı belgesel çekimleri kapsamında yürütülen çalışma kapsamında elde edilen bulgular, karıncalara ait yeraltı ağının ne kadar karmaşık olduğunu bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Over the course of 3 days scientists pumped 10 tons of cement into an abandoned ant hill. After weeks of digging, the colony’s intricate & impressive structure is revealed. This one



[full video, from "Ants! Natures Secret Power": https://t.co/ol5WJZU6A8]pic.twitter.com/G71KrCYafP