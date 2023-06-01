Karıncalar hakkında bilinmeyen 10 gerçek!
Bilim insanlarının, terk edilmiş bir karınca tepesinde yürüttükleri çalışma sonucunda ortaya çıkan dev karınca mega kenti, karıncaların gizem dolu yaşamlarına yönelik ilgiyi artırdı.
Cumhuriyet.com.tr karıncalarla ilgili pek de bilinmeyen 10 ilginç gerçeği derledi...
ANTARKTİKA HARİÇ HER YERDELER
Dünya çapında, Antarktika hariç her yerde yaşayan 12 binden fazla karınca türü vardır. Bu türler, evlerinizde ve piknik yaparken doğada karşılaştıklarınızdan, yağmur ormanlarında yeraltı kaleleri inşa eden ve uçan karıncalara kadar dek geniş bir yelpazeye yayılmıştır.
EN UZUN YAŞAYAN BÖCEK TÜRÜ
Karıncalar en uzun yaşayan böceklerdir. Örneğin, Pogonomyrmex Owyheei (Batı biçerdöver karıncası) türünün kraliçesi 30 yıla kadar yaşayabilir.
EN GÜÇLÜ ONLAR
Karınca, boyutuna oranla dünyanın en güçlü canlılarından biridir. Arizona Eyalet Üniversitesi'ne göre karıncalar kendi ağırlıklarının 10 ila 50 katını taşıyabilir. Journal of Biomechanics'e göre ise tipik bir Amerikan tarla karıncasının boyun eklemi, kendi ağırlığının 5 bin katı basınca dayanabilir.
EN SERİ HAREKET REKORU DA ONLARDA
Karıncalar, hayvanlar aleminde en seri hareket rekorunu ellerinde tutan canlılardır. Örneğin, tuzak çeneli karınca türü, avını öldürmek ya da avcılarını yaralamak için kullandığı çenesini saatte 225 km. hızda açıp kapatabilir.
MESAJLAŞMA ÖNEMLİ...
Karıncaların kulakları yoktur, üstelik bazılarının gözleri de yoktur. Ayakları aracılığıyla yerden gelen titreşimleri "dinlerler" ve sürücü karınca türleri gibi gözsüz karıncalar da antenlerini kullanarak iletişim kurabilirler.
KARINCALARIN AŞK İKSİRİ: FEREMON
Karıncalar, diğer karıncalara mesaj göndermek için vücutlarından salınan ve feremon adı verilen kimyasal sinyaller gönderebilirler. Tehlike yaklaştığında uyarılar gönderir, yiyecek kaynaklarına giden izler bırakır ve hatta, bu sıvıyı zaman zaman eş çekmek için de kullanırlar.
KOLONİDE KİMLER VAR?
Karıncalar koloniler halinde yaşayan sosyal böceklerdir. Bir koloni, bir veya fazla yumurtlayan kraliçe ile ona bakan, yuvayı inşa eden, koruyan, yiyecek arayan ve yavrulara bakan çok sayıda dişi "işçi" karıncadan oluşur. Erkek karıncaların kanatları vardır ve tek işlevleri kraliçe ile çiftleşmektir.
ŞİMDİYE DEK BULUNAN EN BÜYÜK KOLONİ
Şimdiye dek bulunan en büyük karınca yuvası yaklaşık 6 bin km genişliğindeydi. 2000 yılında Arjantin'de bulunan devasa koloni, milyonlarca yuva ve milyarlarca işçi ile dev bir süper kolonide birleşmiş 33 ayrı karınca popülasyonunu barındırıyordu.
KURŞUNLA VURULMAKTAN BETER...
"Kurşun karınca" türünün, dünyadaki en acı verici iğneye sahip olduğu söylenir. Amazonlar gibi nemli orman koşullarında yaşayan bu karıncaların iğnesi bir kurşunla vurulmaya benzetilir.
YILDA 78 MİLYAR TL ZARAR
Kuzey Amerika ateş karıncaları yılda 3 milyar sterlinden (Yaklaşık 78 milyar TL) fazla zarara yol açar. Çünkü bu minik canlılar, yanma hissine neden olan acı verici bir ısırığa sahiptir. Bu nedenle, ABD'de her yıl milyonlarca kişi bu ısırıkların hedefi olur ve ayrıca çiftçilerin mahsullerine de zarar verdikleri bilinmektedir.
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