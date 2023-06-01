Karıncalar hakkında bilinmeyen 10 gerçek!

YILDA 78 MİLYAR TL ZARAR

Kuzey Amerika ateş karıncaları yılda 3 milyar sterlinden (Yaklaşık 78 milyar TL) fazla zarara yol açar. Çünkü bu minik canlılar, yanma hissine neden olan acı verici bir ısırığa sahiptir. Bu nedenle, ABD'de her yıl milyonlarca kişi bu ısırıkların hedefi olur ve ayrıca çiftçilerin mahsullerine de zarar verdikleri bilinmektedir.