Kaybettiği hafızası, şarkı sözleriyle geri geldi

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:22

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 11:22

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Thomas Leeds, 20 yıl önce kendisine taksi çarpması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Leeds, hastanede geçirdiği ameliyat sonrasında hafızasını kaybetti.

29 yaşında hafızasını geri kazanan Leeds, 10 yıllık süre boyunca bir çekmece dolusu resime, makaleye ve hafızasını kaybettiği ana kadar tuttuğu notlara baktı. Ancak hafızasını, 30. yaş günü için 80'ler temalı bir eğlence organizasyonu planladığı sırada geri kazandı.

Eğlence organizasyonu için şarkı listesi hazırlayan Leeds, The WaterBoys'un The Whole of the Moon şarkısını dinlediği sırada, çocukluğuna ait anılarını hatırlamaya başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, şu anda 39 yaşında olan ve yazarlık yapan Thomas Leeds, geçirdiği trafik kazasını ''Hayattaydım ama o gece yolun karşısına geçen ve siyah bir taksinin çarptığı genç değildim. O artık yoktu. Çocukluk anılarımı kaybetmiştim" sözleriyle ifade etti.

Leeds, hafızasını geri kazandığı an için şöyle konuştu:

"Kendimi garip, mavi bir zeminde oturmuş, gümüş bir müzik setine bakarken buldum. Sonra aniden parlak güneş ışığı altında dev bir adamın elini tutarak yürüyordum. Bir anda başka bir tuhaf yerdeydim; üzerimde yükselen devasa bir Noel ağacının üzerinde renkli cam ışıklar gördüm. Ağacın yanında, bir kapı aralığında duran bir kadın vardı. Gençti, gülümsüyordu ve saçlarına ak düşmemişti. O benim annemdi. Ben onun küçük oğluydum ve bu gerçekti. Sonunda onunla birlikteydim. Çok kısa bir andı ama benimdi ve bu her şeyi değiştirdi"

Leeds, umudunu kaybetmek üzereyken hafızasını geri kazandığı bu olayı, kurgusal bir anlatı ile "Jayben and the Golden Torch" adlı kitabına aktardığını belirtti.