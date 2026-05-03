Kayınbiraderini bakan yapan Macar lider Magyar kendini böyle savundu

Magyar, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada ülkeyi yeniden toparlama, ekonomiyi canlandırma ve kamu hizmetlerini iyileştirme hedeflerine dikkat çekti. Ayrıca önceki yönetim döneminde zayıfladığı öne sürülen denge ve denetim mekanizmalarını yeniden tesis etme sözü verdi.

'NİTELİKLERİ TARTIŞILMAZ'

Yeni Adalet Bakanı olarak belirlenen Melléthei-Barna’nın hukukçu kimliğine ve parti içindeki geçmişine dikkat çeken Magyar, adayın hem ulusal hem uluslararası deneyime sahip olduğunu ve uzun süredir siyasi hareketin içinde yer aldığını belirtti. Melléthei-Barna’nın, 2020’de kurulan Tisza Partisi’nin kurucu üyelerinden biri olduğu ve partide hukuk direktörü olarak görev yaptığı ifade edildi.

AİLE BAĞI TARTIŞMA YARATTI

Melléthei-Barna’nın Magyar’ın kız kardeşi Anna Ilona ile evli olması, muhalefetin sert eleştirilerine neden oldu. Özellikle seçimleri kaybeden Fidesz çevreleri, atamayı nepotizm olarak nitelendirdi.

Magyar ise bu durumun kendisi için 'ciddi bir ikilem' yarattığını öne sürerek, şeffaflığın sağlanması adına gerekli adımların atılacağını söyledi. Bu kapsamda kız kardeşinin daha önce görev yaptığı yargı pozisyonundan ayrılacağı açıklandı.

Péter Magyar ve kayınbiraderi Márton Melléthei-Barna

AB'DEN AĞUSTOS'A KADAR SÜRE

Haberde ayrıca Magyar’ın Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden düzenleme hedefi öne çıktı. Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen Magyar’ın, hukukun üstünlüğü ve yolsuzluk endişeleri nedeniyle dondurulan milyarlarca euroluk AB fonlarının serbest bırakılması için adımlar attığı belirtildi.

Macaristan’ın pandemi sonrası toparlanma fonlarından yaklaşık 10 milyar euroyu kaybetme riski bulunduğu, bu nedenle hükümetin ağustos ayına kadar Brüksel ile anlaşma sağlaması gerektiği ifade edildi.

DIŞ POLİTİKADA ROTA DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

Magyar’ın ayrıca Ukrayna ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediği ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşme önerdiği öne sürüldü. Bu yaklaşım, önceki Başbakan Viktor Orbán’ın Kiev ile gergin ilişkilerinden farklı bir çizgi olarak değerlendiriliyor.

Yeni hükümetin 9 Mayıs’ta göreve başlaması beklenirken, bu tarih aynı zamanda Avrupa Günü olarak da anılıyor.