Kazakistan'da gözaltı sayısı artıyor

08 Ocak 2022 Cumartesi, 16:38

Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasıyla başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından başlatılan operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 4 bin 266’ya yükseldi. Protestoların patlak vermesiyle görevden alınan eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov da "vatana ihanet" şüphesiyle gözaltına alındı.

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla hükümet karşıtı protestocularla, son yılların en büyük krizini yaşıyor.

Protestoların şiddet olayların dönüştüğü ülkede başlatılan terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda komşu ülke vatandaşları da dahil olmak üzere gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266’ya yükseldiği bildirildi. Yalnızca Almatı bölgesine bağlı köylerden birinde 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.