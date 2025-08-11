Keşfedilen en büyük Mars taşına 'kaçakçılık' soruşturması

Batı Afrika ülkesi Nijer, geçtiğimiz ay New York’ta düzenlenen bir müzayedede 3,2 milyon sterline (yaklaşık 139 milyon TL) satılan nadir bir Mars göktaşının ülke dışına yasa dışı yollarla çıkarılmış olabileceği iddiasını araştırıyor.

The Telegraph’ın haberine göre, 24,5 kilo ağırlığındaki bu göktaşı, yeryüzünde keşfedilen en büyük Mars parçası olarak tanıtılmıştı.

Nijer devlet televizyonunda okunan resmi açıklamada, madenler, yükseköğretim ve adalet bakanlarının olayı soruşturmakla görevlendirildiği, dosyanın ‘uluslararası kaçakçılık izleri taşıdığı’ ifade edildi.

MÜZAYEDE EVİ İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu göktaşı, temmuz ortasında müzayede evi olan Sotheby’s’in “Geek Week” adlı açık artırmasında sergilenmiş ve fosiller ile diğer bilimsel objelerle birlikte satışa sunulmuştu.

Göktaşını kimin bulduğu, alıcı ve satıcının kim olduğu açıklanmadı. Müzayede kataloğunda yalnızca taşın 16 Kasım 2023’te Nijer’in uzak Agadez bölgesinde bir ‘göktaşı avcısı’ tarafından keşfedildiği bilgisi yer aldı.

Sotheby’s, BBC’ye yaptığı açıklamada kaçakçılık iddialarını ‘kesin bir şekilde reddettiğini’ ve satışın uluslararası prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Floransa Üniversitesi tarafından yayımlanan bir akademik makalede, göktaşının Sahra Çölü’nde, Chirfa Vahası’nın 90 kilometre batısında bulunduğu ve yerel halk tarafından bir uluslararası satıcıya satıldığı belirtildi. Daha sonra taş, İtalya’nın Arezzo kentindeki özel bir galeride sergilendi.

Sahra, kurak iklimi ve düşük insan faaliyeti nedeniyle göktaşı arayışında ideal bir bölge olarak biliniyor.

BİLİM İNSANLARINDAN ENDİŞE

Dünya’da şimdiye dek yalnızca yaklaşık 400 Mars göktaşı keşfedildi. NWA 16788 olarak bilinen bu taş, yeryüzünde bulunan tüm Mars materyalinin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor.

Edinburgh Üniversitesi’nden paleontolog Steve Brusatte, CNN’e yaptığı açıklamada, “Bu taşın bir oligarkın kasasında kaybolması yazık olur. Bir müzede olmalı; hem bilim insanları hem de halk tarafından incelenip görülebilmeli” dedi.