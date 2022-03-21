Kiev'in Podil bölgesindeki bombalı saldırıda en az dört kişi yaşamını yitirdi
Kiev'in Podil bölgesinde meydana gelen bombalı saldırıda en az dört kişinin hayatını kaybettiği paylaşıldı.
Şehir yetkilileri, dün geç saatlerde Kiev'in Podil semtindeki evlere ve bir alışveriş bölgesine düzenlenen bombalı saldırı sonucunda en az dört kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Reuters'ın haberine göre, Belediye Başkanı Vitali Klitschko Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre birkaç ev ve alışveriş merkezlerinden biri vuruldu" dedi.
Klitschko, kurtarma ekiplerinin alışveriş merkezinde büyük bir yangını söndürdüğünü, diğer detayların ise henüz teyit edilmediğini söyledi. Kiev devlet acil servis departmanı, dört kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Reuters, sahadaki raporları hemen doğrulayamadı.
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