Kim Jong Un’dan güç gösterisi: Rusya için savaşanlara anıt müze

Kuzey Kore, Rusya safında Ukrayna’ya karşı savaşırken hayatını kaybeden askerleri anmak amacıyla başkent Pyongyang’da bir anı müzesi açtı.

Açılış törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile üst düzey Rus yetkililer katıldı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre müzenin açılışı, Rusya’nın Kursk sınır bölgesinde Ukrayna güçlerine karşı yürütülen operasyonun sona ermesinin birinci yıl dönümünde gerçekleştirildi.

Törene Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile Rusya Savunma Bakanı Andrei Beloussov da katıldı.

KCNA’nın paylaştığı bilgilere göre Kim Jong Un, törende hayatını kaybeden bir askerin naaşı üzerine toprak attı, daha önce getirilen diğer cenazelerin önüne çiçek bıraktı.

Kim, konuşmasında ölen askerlerin ruhlarının Kuzey Kore halkının kahramanlığının simgesi olarak yaşayacağını söyledi.

Kim Jong Un, Rusya’nın egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını savunma politikasına tam destek vereceklerini belirtti.

Rus haber ajansı Tass ise Beloussov’un, 2027-2031 dönemini kapsayan yeni bir askeri işbirliği planı imzalamaya hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin da Kim’e gönderdiği mesajda müzenin iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olacağını ifade etti.

BİNLERCE ASKER GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI

Rusya ve Kuzey Kore, savaşa kaç Kuzey Kore askerinin katıldığını açıklamadı.

Ancak Güney Kore istihbaratına göre Pyongyang yönetimi yaklaşık 15 bin asker gönderdi, bunların 2 bini hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Kim Jong Un yönetimi Moskova ile ilişkileri öncelik haline getirdi.

Uzmanlar, Rusya’nın karşılığında Kuzey Kore’ye ekonomik destek sağladığını, ayrıca nükleer ve füze programlarını geliştirecek ileri teknoloji transferi yapabileceğini değerlendiriyor.