Dev derbide kazanan Galatasaray: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira attı.

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 13. dakikada kullandığı penaltıda topu dışarıya gönderdi.

Fenerbahçe, kaleci Ederson'un 62. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından derbiyi 10 kişi tamamladı.

PUAN FARKINI 7'YE ÇIKARDI

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de ise Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 74 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 67 puanda kaldı. Süper Lig'in üçüncü sırasında yer alan Trabzonspor'un ise şu anda (30 maç) 65 puanı bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN DEV ADIM

Galatasaray, kalan 3 haftada 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. (Trabzonspor'un tüm maçlarını kazanması halinde)

Galatasaray, ligin gelecek haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Talisca, Cherif.

Derbiden önemli anlar | Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Guendouzi sarı kart gördü.

90' Derbinin ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

85' Galatasaray'da Sallai'nin yerine Singo oyuna girdi.

85' SARI KART | Galatasaray'da Torreira sarı kart gördü.

84' Fenerbahçe'de Semedo ile Brown oyundan çıkarken Mert Müldür ile Levent dahil oldu.

83' GOL | Torreira'nın golü ile derbide fark üçe çıktı.

82' Galatasaray'da Lemina, Barış Alper ve Jakobs oyundan çıkarken Icardi, Eren ve İlkay dahil oldu.

73' İsmail Yüksek'in ceza sahası çaprazından çektiği şutta Uğurcan geçit vermedi ve top kornere gitti.

71' Fenerbahçe'de Nene oyundan çıkarken Musaba dahil oldu.

68' Galatasaray'da Yunus'un yerine Noa Lang oyuna dahil oldu.

67' SARI KART | Barış Alper Yılmaz gol sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart gördü.

67' GOL | Barış Alper Yılmaz'ın golü ile Galatasaray derbide farkı ikiye çıkardı.

65' Fenerbahçe'de Talisca ile Kerem oyundan çıkarken Mert Günok ve İsmail Yüksek dahil oldu.

62' KIRMIZI KART | Fenerbahçe'de Ederson ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

60' PENALTI | Yunus'un ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon için Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

57' GOL İPTAL | Torreira'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

56' GOL | Torreira'nın golü ile Galatasaray farkı ikiye çıkardı.

50' Nene'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Guendouzi topla buluştuktan sonra içeriye çevirmek istediği top Uğurcan'ın kucağında kaldı.

49' Abdülkerim topu kontrol etmek isterken başarısız oldu ve taca gitti.

47' Barış Alper, Semedo ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak kalkamadı. Yasin Kol müdahalenin temiz olduğunu işaret etti.

46' Derbide ikinci yarı başladı.

45' Derbinin ilk yarısı sona erdi.

45' Derbinin ilk yarısına 6 dakika ilave edildi.

41' SARI KART | Galatasaray'da Yunus sarı kart gördü.

40' Uzun kullanılan taç kafalardan sekerek Osimhen'e gitti ve Osimhen önce kontrol etti sonra diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

40' GOL | Osimhen'in golü ile Galatasaray derbide öne geçti.

26' Yunus'un açtığı ortada kafalardan seken topu Ederson kontrol etti. Yasin Kol öncesinde gerçekleşen pozisyon için faul düdüğü çaldı.

25' Davinson, Kerem'in çalım denemesinde topa müdahale ederek tehlikeli atağı durdurdu.

23' SARI KART | Fenerbahçe'de Archie Brown ile Ederson sarı kart gördü.

13' PENALTI KAÇTI | Talisca penaltıdan yararlanamadı.

11' PENALTI | Fenerbahçe penaltı kazandı. Cherif'in topla birlikte ceza sahasına girdiği pozisyonda yapılan müdahale için Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

6' SARI KART | Galatasaray'da Uğurcan sarı kart gördü.

6' SARI KART | Fenerbahçe'de Oosterwolde sarı kart gördü.

5' Uğurcan ile Oosterwolde'nin çarpışmasının ardından sahada gerginlik yaşandı. Uğurcan'ın sakatlığı için sağlık ekibi oyuna dahil oldu.

2' Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği şut Galatasaray savunmasına çarparak geri döndü.

1' Dev derbide ilk yarı başladı.