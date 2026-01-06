Kim Jong-un’dan sıra dışı tören: Forkliftle kızını havaya kaldırdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ukrayna’da hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerler için Pyongyang’da inşa edilen anıt alanında düzenlenen törende dikkat çeken görüntülere imza attı.

Kim, tören sırasında forklift kullanarak aralarında ergenlik çağındaki kızı Kim Ju-ae’nin de bulunduğu bir grubu havaya kaldırdı.

Devlet medyasında yayımlanan görüntülere göre Kim Jong-un, emniyet kemerini takarak kullandığı forkliftle iki kadın, dört erkek, üç ağaç ve kızını kaldırdı.

Tören, Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerler anısına düzenlenen ağaç dikme etkinliği kapsamında gerçekleştirildi.

Kim Jong-un ve kızı Kim Ju-ae, askerlerle birlikte kazma ve küreklerle poz vererek ağaç dikti. Devlet tarafından yayımlanan fotoğraflarda baba–kızın askerlerin ortasında gülümseyerek poz verdiği görüldü.

SAVAŞTA BİNLERCE KAYIP İDDİASI

Kuzey Kore, Rusya ile imzaladığı karşılıklı savunma anlaşması kapsamında 2024 yılında yaklaşık 14 bin askerini Ukrayna’da Rus ordusuyla birlikte savaşmak üzere gönderdi.

Güney Kore, Ukrayna ve Batılı kaynaklara göre bu askerlerin 6 binden fazlası çatışmalarda hayatını kaybetti.

Kim Jong-un, törende yaptığı konuşmada ölen askerleri “Tereddüt etmeden kendilerini feda eden kahramanlar” olarak nitelendirdi.

Kim Jong-un, “Partinin emirlerine mutlak sadakat gösteren böyle bir orduyu dünyada hiç kimse yenemez” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim Jong-un’un liderliği altında ülkenin “ilerlemesini” anlatan bir fotoğraf sergisinin de Pyongyang’da açıldığını duyurdu. Sergi, yakında yapılması beklenen kritik İşçi Partisi kongresi öncesinde düzenlendi.

KIZI İÇİN “HALEF” İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Yaklaşık 13 yaşında olduğu belirtilen Kim Ju-ae, uzun süredir babasının olası halefi olarak gündeme geliyor. Güney Kore istihbarat kaynakları, yaklaşan parti kongresinde dördüncü kuşak liderliğin resmileştirilebileceğini öne sürüyor.

Kim Ju-ae ilk kez Kasım 2022’de, kıtalararası balistik füze denemesi sırasında kamuoyuna tanıtılmıştı. O tarihten bu yana üst düzey generallerle birlikte önemli askeri törenlerde sıkça görüntüleniyor.

Son üç yılda kamusal görünürlüğü artan Kim Ju-ae, 1 Ocak’ta Kumsusan Mozolesi’ni ziyaret ederek eski liderleri anma törenine de katıldı.

Kuzey Kore devlet medyası Kim Ju-ae’den “saygıdeğer kız”, “sevgili evlat” ve “büyük rehberlik şahsiyeti” gibi ifadelerle söz ediyor. Bu tanımların, ülkede genellikle yalnızca en üst liderler ve halefleri için kullanıldığına dikkat çekiliyor.