Kırgızistan'da tartışmalı medya yasası: Yalan habere 740 dolar ceza

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, medya alanında büyük tartışmalara yol açan yeni bir yasayı yürürlüğe koydu.

Yasaya göre, çevrimiçi haber platformları da dahil olmak üzere tüm medya kuruluşları devlete kayıt yaptırmak zorunda olacak.

Reuters’ın haberine göre, yabancı medya sahipliği en fazla yüzde 35 ile sınırlandırıldı.

Yasaya karşı çıkan gazeteciler ve insan hakları kuruluşları, düzenlemenin ifade özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlayabileceği uyarısında bulunuyor.

“YANILTICI BİLGİYE” PARA CEZASI

Caparov, kısa süre önce ‘yanlış bilgi yayma’ suçunu da kapsayan başka bir yasal düzenlemeye onay vermişti. ,

Buna göre, gerçeğe aykırı haber yaptığı iddia edilen medya organları 65 bin soms (yaklaşık 740 dolar) para cezasına çarptırılabilecek.

Uluslararası hak savunucuları, bu tür düzenlemelerin ifade özgürlüğüne ilişkin uluslararası normlara aykırı olduğunu belirtiyor ve hükümetin muhalif sesleri bastırma aracı olarak bu yasaları kullanabileceği endişesini taşıyor.

ORTA ASYA BASKI ALTINDA

Kırgızistan, uzun yıllar boyunca Orta Asya'da görece özgür basın yapısıyla dikkat çekiyordu.

Ancak son yıllarda bağımsız medya kuruluşlarına yönelik baskıların artması, gazetecilere yönelik tutuklamalar ve eleştirel yayınların kapatılması bu algıyı değiştirdi.

Reuters haberinde, ülkedeki medya özgürlüğünün son dönemde ciddi bir gerileme gösterdiği, yeni yasa ile bu sürecin daha da hızlanabileceği vurgulandı.