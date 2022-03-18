Kiril Petkov: Bulgaristan Ukrayna’ya hiçbir şey vermeyecek
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, "Bulgaristan, gerek uçaksavar gerekse başka roketler, Ukrayna’ya hiçbir şey vermeyecek. Bunlar sahte haberler" dedi.
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Ukrayna’ya silah yardımı yapacakları yönündeki haberleri yalanladı. Petkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bulgaristan, gerek uçaksavar gerekse başka roketler, Ukrayna’ya hiçbir şey vermeyecek. Bunlar sahte haberler" dedi.
Ülkesinin Ukrayna’ya kararlı bir şekilde destek vereceğini söyleyen Petkov, bununla birlikte "Bulgaristan kesinlikle savaş harekatlarına katılmayacak" diye konuştu.
Petkov, "Bulgaristan’ın tüm vatandaşlarına hitaben şu mesajı vermek istiyorum. Buradan kimse savaşa gitmiyor. Aksini iddia eden haberlerin tamamı sahte. Biz, Ukrayna’ya sadece insani yardım, ilaç yollarız, bu ülkeden göçmen de kabul ederiz" ifadelerini kullandı.
Bu arada, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Rumen Radev, BSP ile ortak görüş beyan ederek, Ukrayna’ya askeri ve silah yardımı yapılmasına karşı çıktı.
Ukrayna’ya uçaksavar sistemlerin yollanmasının Parlamento'nun kararına bağlı olması gerektiğini belirten Radev, "Bizim esas görevimiz, Bulgaristan vatandaşlarının stratejik tesislerimizin ve nükleer enerji santralimizin uçaksavar sistemleri olmadan korunmasız bırakılmamasıdır" dedi.
Bölge ülkelerin topraklarına bomba donanımlı dronların düştüğünü anımsatan Radev, "Bizim topraklarımızda böyle bir şeye müsaade etmemeliyiz" diye ekledi.
BSP'DEN AÇIK TAVIR
BSP lideri ve Kiril Petkov’un koalisyon hükümetindeki Başbakan Yardımcısı Korneliya Ninova da Ukrayna’ya silah yollanmasına karşı çıktı.
Rusya’ya yaptırım uygulanması ve Ukrayna’ya savaş yardımı yapılmasına karşı çıkan Ninova, "Bulgaristan’ı savaşa doğru sürükleyecek herhangi bir karara ortak olmayacağız. Biz savaşın bir parçası olmak istemeyiz. Daha önce 100 kere söylediğim gibi, şimdi de tekrar ediyorum: Silah, mermi, askeri mühimmat, çifte kullanıma açık teknolojiler ve uçaklara kesinlikle 'hayır' diyoruz" vurgusu yaptı.
Bu arada, bugün Bulgaristan’a 2 günlük resmi ziyaret için gelmesi beklenen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Bulgar siyasi ve askeri muhataplarından Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin elindeki S300 sistemlerinin Ukrayna’ya verilmesini talep etmesi bekleniyor.
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