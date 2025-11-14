KKTC 42. yaşını Ankara’da kutladı: ‘Halkımızın laik ve demokratik özelliğini yaşatmak vazifemizdir’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 15 Kasım 1973’te ilan edilmesinin 42. yıldönümü vesilesiyle Ankara’da resepsiyon düzenlendi. KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun ev sahipliği yaptığı resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Genelkurmay 2. Başkanı Levent Ergün, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşat Mammadov ve Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Bir otelde gerçekleşen resepsiyonda içki servisi yapılmadı.

‘LAİK VE DEMOKRATİK KKTC’ VURGUSU

Etkinlikte konuşan KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıslı Türklerin kendi kaderlerini tayin haklarından ve hürriyete olan tutkularından bahsetti. Korukoğlu, KKTC’deki son seçime değinerek, “19 Ekim’deki seçim, Kıbrıs Türk Halkının yerleşmiş demokratik kültürünü temsil eden bir başka örnek olmuştur. Cumhuriyetimizin ilkeleri ve halkımızın laik ve demokratik özelliğini yaşatmak vazifemizdir. Bu vazife gönüllü bir vazifedir” dedi. KKTC’nin Türkiye ile her zaman derin bir işbirliği içinde olacağını vurgulayar Korukoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri bu anlayışın tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

‘GKRY SİLAHLANMAK İÇİN HER FIRSATI KULLANIYOR’

Korukoğlu, adada iki ayrı devlet olduğunun ve iki halkın eşit haklara sahip olduğunun altını çizerek, “Maalesef sınır komşumuz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderliği barışçıl olmayı bırakın, silahlanmak ve askeri ittifaklar kurmak için hiçbir fırsatı kaçırmamaktadır. Kendi topraklarını Gazze’de masum insanların öldürülmesi için kullandırmakta hiçbir beis görmemektedir. GKRY’nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, çelik kubbe de dahil olmak üzere, savunma sanayisinde dünyada ön sıralarda yer alan Türkiye'nin desteğiyle, gerekli her türlü önlemi alabilecek kudrete sahip olduğumuz asla unutulmamalıdır” sözlerini sarf etti.

‘DESTEĞİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuşmasında, Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri asla yalnız bırakmayacağını söyleyerek, “KKTC’nin özellikle turizm, eğitim, finansal hizmetler ve dijitalleşme alanlarında öne çıkmasını sağlamak için desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vizyonla KKTC'nin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'yla kalkınma hedeflerine çok güçlü destek veriyoruz. 2025 Anlaşması Türkiye ile KKTC arasında bugüne kadar imzalanmış en kapsamlı mali işbirliği anlaşmasıdır” dedi.