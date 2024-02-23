Kolombiya'da helikopter düştü: 4 polis öldü
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 4 polis hayatını kaybetti.
Ulusal Polis Müdürü General William Salamanca, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, hava kuvvetlerine bağlı Black Hawk tipi helikopterin Antioquia'ya bağlı San Pablo köyünde düştüğünü doğruladı.
Kazada, 4 polis yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından ölen polislerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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