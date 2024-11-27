Kolombiya'da hükümet ile eski FARC mensupları, müzakerelere başlıyor

Yayınlanma: 27.11.2024 - 08:07

Güncelleme: 27.11.2024 - 08:07

Ulusal basında çıkan habere göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da toplantı düzenleyen eski FARC'ın liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu "Segunda Marquetalia" (SM) heyetiyle hükümet temsilcileri müzakerelere devam kararı aldı.

SM, hükümetle müzakerelerde "Bolivarcı Ordu Ulusal Koordinatörlüğü" ismiyle katılacak.

Kolombiya'nın Narino ve Putumayo yönetim bölgelerinde etkin olduğu bilinen SM'yi barış müzakerelerinde eski FARC üyesi Walter Mendoza'nın temsil edeceği belirtildi.

Mendoza, basına yaptığı açıklamada, barış sürecinde ilerlemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Hızlı, titiz ve ciddi şekilde mutlu sona ulaşmalıyız" ifadesini kullandı.

Hükümetin baş müzakerecisi Armando Novoa ise toplantının olumlu geçtiğini ve barış arayışlarında kararlı olduklarını belirtti.

Taraflar en son Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 24 Haziran'da bir araya gelmiş ve yayımlanan ortak bildiride, SM'nin tek taraflı ateşkese uyacağı ve elindeki rehineleri serbest bırakacağı bildirilmişti.

Gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Ivan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer aldı.

Marquez'e bağlı silahlı grubun, uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösterdiği biliniyor. Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

Kasım 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 70 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.