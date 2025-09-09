Kongo’da cenaze törenine saldırı: 50’den fazla sivil öldürüldü

Kongo'da Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup, ülkenin doğusunda bir cenaze törenine saldırdı.

Yerel yetkililerin aktardığına göre saldırıda 50’den fazla sivil hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırının terör örgütü IŞİD ile bağlantılı ADF militanları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Cenaze için bir araya gelen kalabalığın hedef alınması, bölgede son dönemde artan saldırılar arasında en kanlılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Doğu Kongo’da uzun süredir etkinlik gösteren ADF’nin, sivillere yönelik saldırıları sık sık tekrarlanıyor.

Uzmanlar, grubun bölgedeki güvenlik boşluğundan yararlanarak güç kazandığını ve uluslararası güvenlik için de tehdit oluşturduğunu vurguluyor.