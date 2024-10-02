Kopenhag'da İsrail Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi
Danimarka polisi, Kopenhag'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen iki patlamayı soruşturuyor. Olayda yaralanma olmadığı belirtilirken, patlamaların büyükelçilikle bağlantısının araştırıldığı bildirildi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, İsrail Büyükelçiliği yakınında meydana gelen iki patlama, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Kopenhag polisi, patlamalarla ilgili ilk soruşturmayı başlattıklarını ve olayın büyükelçilikle olası bir bağlantısının araştırıldığını açıkladı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi. Kopenhag polisi sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Hiç kimse yaralanmadı ve olay yerinde ilk incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Patlamaların, bölgedeki İsrail Büyükelçiliği ile bağlantısı araştırılıyor" ifadelerini kullandı.
İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI
İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Etiketler: #Danimarka #polis #Soruşturma
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