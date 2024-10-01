İran İsrail’e füzelerle saldırdı: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ilk açıklama!
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söylerek "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.
İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."
İran'dan İsrail'e çok sayıda balistik füze fırlatıldığı belirtilmiş ve ABD Başkanı Joe Biden "orduya teyakkuz emri verdiğini" duyurmuştu.
Etiketler: #İran #Mesud Pezeşkiyan #israil
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