Korsikalılar Fransa'dan 'daha fazla bağımsızlık' talep ediyor

17 Mart 2022 Perşembe, 11:14

Fransa'nın Akdeniz'de yer alan adası Korsika bir süredir ayrılıkçı grupların protesto gösterilerine sahne oluyor. Sokağa dökülen halk güvenlik güçleriyle çatışıyor; polis merkezleri ve devlet binalarına molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırıyor. Bu sırada Fransız hükümeti, adaya özerklik verilebileceğini dile getiriyor.

Peki, Korsika'da halk neden sokağa döküldü?

Adadaki ayrılıkçı hareketin geçmişi ne?

Okurlarımız için derledik...

‘KATİL FRANSA’

Korsika halkı, ulusal kahraman olarak gördüğü Yvan Colonna'nın cezaevinde saldırıya uğramasının ardından sokaklara döküldü.

Colonna, 1998'de dönemin Korsika Valisi Claude Érignac'ı suikastla öldüren ekibin içerisindeydi. Suikasttan beş yıl sonra yakalandı ve ömür boyu hapse mahkum edildi. Colonna, 2 Mart 2022'de hapishanede başka bir mahkumun saldırısına uğrayınca komaya girdi.

Bugünlerde sokağa dökülen halk, Colonna'ya yönelik saldırıdan Fransa devletini sorumlu tutuyor. Bu nedenden dolayı patlak veren protesto gösterileri giderek tırmanıyor.

Şiddetin dozu her geçen gün artarken Korsikalıların ağzında tek bir slogan duyuluyor: "Katil Fransa”

KORSİKALILAR NE İSTİYOR?

Ancak yine de ada halkının tek ses olduğunu söylemek zor. The Guardian'ın yayınladığı bir ankete göre, adalıların yüzde 53’ü özerkliği, yüzde 35’i ise tam bağımsızlığı savunuyor.

Korsika Bölge Konseyi de hem ayrılıkçılar hem de özerklik yanlılarından oluşuyor. Ayrılıkçı örgüt Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNC), 2014 yılında Fransız hükümeti ile ateşkeş imzaladı ve Korsika Bölge Konseyi’ndeki gücünü sağlamlaştırdı. Konsey başkanının özerklik yanlısı bir tutum sergilediği biliniyor.

Adalılar uzun yıllardır siyasi mahkumlara af, Korsika diline resmi statü verilmesi ve Fransa Anayasası'nda Korsika'ya yer verilmesi gibi taleplerde bulunuyor.

Korsikalıların nihai hedefi ortak olmasa da Fransa'dan daha bağımsız hareket etmek istediklerine şüphe yok.

ÖZERKLİK TARTIŞMALARI

Fransız hükümeti, Korsika'da gösteriler başladıktan sonra ulusal önder Colonna ve iki arkadaşının özel statüsünü kaldırdı. Özel statü, Colonna ve söz konusu iki kişinin Korsika'daki hapishanelere transferini yasaklıyordu. Söz konusu statünün kalkması, adalıların uzun zamandır istediği bir şeydi ama bu gelişme gösterileri dindirmedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin sürpriz bir şekilde Korsika'ya gitti; adadaki resmi yetkililerle temaslarda bulundu, Colonna’ya yönelik saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Darmanin ayrıca, detayları belli olmamakla beraber Korsika'nın özerkliğini konuşabileceklerini dile getirdi. İçişleri Bakanı, bunu konuşabilmek için önceliğin olayların dinmesi ve huzurun sağlanması olduğunu söyledi.

Korsika’nın özerklik yanlısı Meclisi Başkanı ve Colonna'nın eski avukatı Gilles Simeoni, İçişleri Bakanı'nın Korsika’ya ziyaretinin tarihsel önemi olduğunu vurguladı.

AYRILIKÇI HAREKETİN GEÇMİŞİ

Korsika, 1769'dan beri Fransa'nın bir parçası ve pek çok kanlı savaşa, isyana sahne oldu. Bu kanlı tarih, Fransızca ile pek bağlantısı olmayan bir dil konuşan Korsikalıların duygusal olarak Fransız kimliğinden uzaklaşmasına neden oldu. Unutmamak gerekir ki Korsika hem coğrafi hem de kültürel olarak İtalya'ya daha yakın ve ada halkının İtalya ile tarihi ve kültürel bağları mevcut.

Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNC), 1970'lerin ortalarından bu yana tam bağımsızlık talebiyle şiddet eylemleri gerçekleştiriyor. Örgüt, devlet binalarını bombalıyor, adadaki Fransız yetkilileri hedef alıyor. Hedef alınan kişilerden biri de 1998'de öldürülen Vali Claude Érignac'dı.

FLNC militanları

Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi, 2014 yılında ateşkes ilan etti. Bu ateşkesinin sonucunda Korsika Bölge Konseyi yeni bir siyasi yapılanmaya gitti. Ayrılıkçılar bölge konseyinde etkisini artırdı. Konseyin başkanı ayrılıkçı değil, özerklik yanlısı ama ayrılıkçılar da politik olarak güç kazandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2017'de Korsika'ya özerklik vaat etmişti. Macron hükümeti 2017'de buna yönelik kanuni düzenlemeyi "özerklik" sözcüğünü kullanmadan sundu ama bu, Senato tarafından reddedildi. Fransa, o tarihten beri özerklik ile ilgili herhangi bir adım atmadı.

Ada halkı, 1991'den beri Fransa'nın diğer bölgelerine nazaran özellikle eğitim, çevre ve ulaşımda daha özerk bir konuma sahip, ancak yine de daha fazlasını istiyorlar...