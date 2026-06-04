Kosova 18 ayda üçüncü kez sandığa gidiyor

Kosova, siyasi partilerin yeni cumhurbaşkanı seçiminde uzlaşamaması nedeniyle pazar günü erken genel seçime gidiyor.

Kosova’da seçmenler, son 18 ayda üçüncü kez parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

Kosova’da geçen yılın büyük bölümünde işleyen bir hükümet kurulamadı. Parçalı parlamento yapısı nedeniyle önce Meclis Başkanı, ardından da yeni cumhurbaşkanı seçilemedi.

Başbakan Albin Kurti’nin Vetevendosje Partisi, aralık ayında yapılan son seçimde oyların yüzde 51,1’ini aldı. Ancak parti, diğer siyasi aktörlerle cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamadı. Bunun üzerine parlamento nisanda feshedildi ve ülke yeniden erken seçime sürüklendi.

Son dönemde kamuoyu yoklaması yapılmasa da analistler, seçimin yine Kurti’nin Vetevendosje Partisi’nin zaferiyle sonuçlanabileceğini öngörüyor.

Ancak Kurti’nin, yeni cumhurbaşkanını seçebilmek için muhalefet partileriyle uzlaşması gerekecek. Cumhurbaşkanı seçimi için parlamentoda üçte iki çoğunluk aranıyor.

AB’DEN KOSOVA’YA REFORM ÇAĞRISI

Kosova, Avrupa Birliği’ne katılmayı hedefliyor. Ancak uzun süredir devam eden siyasi kriz, ülkenin reform sürecini de olumsuz etkiliyor.

Avrupa Birliği, Kosovalı siyasetçilere reformları hayata geçirebilecek güçlü kurumlar oluşturma çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Priştine ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “AB Kosova’ya destek olabilir ancak Kosova’nın ödevini onun yerine yapamaz” dedi.

120 SANDALYE İÇİN 900’DEN FAZLA ADAY YARIŞACAK

Kosova Seçim Komisyonu’na göre, 120 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 17 parti ve 3 koalisyondan 900’den fazla aday yarışacak.

Ülkede yaklaşık 2,1 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Bu sayı, Kosova’nın 1,6 milyonluk yerleşik nüfusunun üzerinde.

Bunun nedeni ise büyük bölümü Batı Avrupa’da yaşayan geniş Kosova diasporasının da seçmen listelerinde yer alması.

Diasporanın, Kurti’nin partisine daha yakın olduğu değerlendiriliyor.