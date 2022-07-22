Kremlin duyurdu: İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesi için talep Rus mevzuatıyla ilgili

22 Temmuz 2022 Cuma, 16:16

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Adalet Bakanlığı'nın, İsrail Yahudi Ajansı'nın (JAFI) ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurmasını değerlendirdi.

Dmitri Peskov, "Bunun ülkedeki beyin göçünü engellemek için yapılıp yapılmadığı" yönündeki soruyu yanıtlayarak, "Bu, beyin göçüyle değil, Rus mevzuatına uyulmasıyla ilgilidir" dedi.

Peskov, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için Adalet Bakanlığı'na başvurulması gerektiğini belirtti.

Rusya Adalet Bakanlığı'nın, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğini tasfiye etme talebinde bulunduğu dün bildirilmişti. Konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

JAFI, dünyadaki Yahudilerin İsrail ile bağlantılarını sağlama amacıyla 1929'da kurulmuştu. Söz konusu ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde faaliyet yürütmesiyle de biliniyor.