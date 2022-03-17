Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Putin’in, Ukrayna’daki operasyon bölgesine seyahat etme planı yok'

17 Mart 2022 Perşembe, 14:21

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazetecilerin gündeme yönelik sorularını yanıtladı. Gazetecilerin Ukrayna’daki durumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sürekli olarak rapor alıp almadığı sorusuna yanıt veren Peskov, “Askeri operasyonların yürütülmesi ile ilgili soru almama kararı aldık. Bunlar Rusya Savunma Bakanlığı’nın cevaplayacağı sorulardır. Bu soruyu bakanlığa sorabilirsiniz” dedi.

Ukrayna ve Rus müzakere heyetlerinin bugün görüşmeleri sürdürdüğü ile ilgili daha önce bilgi aldıklarını söyleyen Peskov, “Müzakerelerin şuan sürüp sürmediğini bilmiyorum ama bugün müzakere heyetlerinin toplantı yapması planlanıyor. Medinski başkanlığındaki heyetimiz uzmanlarımız ve ilgili departmanların katılımıyla 24 saat müzakere etmeye hazırız. Ne yazık ki Kiev’den benzer bir gayret görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“MOSKOVA, ULUSLARARASI ADALET DİVANI’NIN KARARINI DİKKATE ALAMAZ”

Uluslararası Adalet Divanı’nın Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonlarını derhal durdurma kararına değinen Peskov, “Moskova, Uluslararası Adalet Divanı’nın Ukrayna’daki askeri operasyonun derhal durdurulmasını talep eden kararını dikkate alamaz” dedi.

Gazetecilerin, Rusya lideri Putin’in, Ukrayna’da Rus birlikleri tarafından kontrol altına alınan bölgelere ve yaralı Rus askerlerinin tedavi edildikleri hastanelere ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ile ilgili soruya yanıtlayan Peskov, Putin’in, Ukrayna’daki savaş bölgesine seyahat etme planının olmadığını söyledi. Kırım’ın, Rusya ile birleşmesi nedeniyle 18 Mart’ta, düzenlenecek konser ve programlara Putin’in katılıp katılmayacağı yönünde gelen soruya da aynı şekilde cevap veren Peskov, “Başkan böyle bir şeye karar verirse sizi bilgilendireceğiz” şeklinde konuştu.



