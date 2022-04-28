Kremlin: Ukrayna'yı silahlandırmak Avrupa'nın güvenliğine tehdittir

28 Nisan 2022 Perşembe, 14:54

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah ve teçhizat tedarikine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dimitri Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedarikinin Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturacağını söyledi.

Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın Ukrayna’ya sürekli silah tedariki çağrısıyla ilgili, “Ağır silahlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya ve diğer ülkelere silah tedariki eğilimi başlı başına kıtanın güvenliğini tehdit eden ve istikrarsızlığı kışkırtan eylemlerdir” ifadesini kullandı.

Liz Truss, Rusya’ya karşı Ukrayna'ya sürekli silah tedariki çağrısında bulunmuş ve ayrıca Moldova ve Gürcistan'ın egemenlik ve özgürlüklerini koruma yeteneğine sahip olmasını sağlamanın gerekli olduğunu bildirmişti.