Kremlin’den NATO’ya sert ifadeler: ‘Hiçbir kılıf...’
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-NATO ilişkilerinin askıya alınmasının, ‘korkunç bir şey olmadığını’ söyledi.
NATO’nun birtakım Rus personeli sınır dışı etme kararı almasını takiben Rusya’nın da NATO Daimî Temsilciliğini tamamen askıya alma kararı, Rossiya-1 televizyonunun canlı yayınında Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu.
Peskov soru karşısında şunları söyledi: “NATO’nun saldırgan tavrı hiçbir zaman sır olmadı. Bu, bizim ülkemize karşı kurulmuş bir blok. Hiçbir barışçıl açıklama ya da NATO’nun bu saldırgan yönelimine giydirilen hiçbir kılıf, bu bloğun gerçek varlık sebebini gizleyemez. Karşımızdaki, bizi düşman olarak gören saldırgan bir blok. Dolayısıyla, söz konusu saldırganlığın arttığı bu dönemde, başlıca vazifelerinin biri zaptetmek olduğunu ilan ettikleri bu dönemde bu ilişkilerden vazgeçersek bunun hiçbir korkunç tarafı olmaz.”
‘ÇABALARIMIZ NAFİLE...’
Rusya’nın, NATO’nun saldırganlığına karşın her daim ilişkilerin gelişmesinin destekçisi olduğunu ekleyen Kremlin Sözcüsü, “Çabalarımızın tümünün nafile olduğunun artık apaçık hâle geldiği şu an, gerçekteki durumu resmileştirmiş olduk” vurgusunu yaptı.
-Sputnik Türkçe
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