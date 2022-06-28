Kremlin'den savaş açıklaması: Ukrayna gün bitmeden savaşı durdurabilir

28 Haziran 2022 Salı, 17:47

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin savaşın kış mevsimine kadar sonlanmasını istediğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Dmitri Peskov, “Ukrayna tarafı gün bitmeden her şeyi durdurabilir. Bunun için milliyetçi birliklerin ve Ukrayna ordusunun silahlarını bırakması için emir verilmesi, Rusya Federasyonu’nun şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu durumda gün sonuna kadar her şey sonlanabilir. Sonrası Ukrayna Devlet Başkanı’nın kararıdır” diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın, Ukrayna’daki askeri operasyonlarıyla ilgili bilgi vererek, “Devlet başkanımızın askeri operasyonların plana göre ilerlediği yönündeki açıklamaları bize rehberlik ediyor” ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, Ukrayna’daki askeri operasyonların bir süresi olup olmadığı sorusunu ise “Hayır” şeklinde yanıtladı.