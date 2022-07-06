Kremlin'den tahıl açıklaması: Rus tahılına talep çok, dünya pazarına çıkışına engel var
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus tahılına talebin çok fazla olduğunu, ancak dünya pazarına sevkiyatının önünde pek çok engel bulunduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tahıl sevkiyatı konusunda çalışmalar yaptığını ve ilgili şirketle mevcut koşullar çerçevesinde görüşeceğini belirterek, "Özellikle mevcut durumda, ihtiyaçlara göre değerlendirirsek, tahılımıza talep çok fazla. Ama buna ihtiyaç duyan dünya pazarlarına giden yolda birçok engel var" ifadelerini kullandı.
Peskov, bu engellerin "ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı yasa dışı yaptırımlar ve kısıtlamalar nedeniyle" ortaya çıktığına işaret etti.
Peskov ayrıca, Ukrayna limanlarından kuru yük gemilerinin tahıl çıkarması konusunda müzakereler ve Rusya’nın rolüne ilişkin bir soruya verdiği cevapta, dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun söz konusu gemilerin çıkışına yönelik iki koridor açıldığı açıklamasını hatırlattı.
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