Kripto milyonerlerin ölümünde tüyler ürperten ayrıntılar!

Rus soruşturma ekibi, 38 yaşındaki Roman Novak ve 37 yaşındaki eşi Anna'nın parçalanmış bedenlerinin, Dubai'deki bir çölde bulunmadan önce yaşananlara dair yeni ayrıntılar paylaştı.

Çiftin ekim ayında, Dubai'deki 'Hatta' isimli tatil beldesinde kendilerini 'yatırımcı' olarak tanıtan kişilerle görüşmeye çağrıldığı ve burada öldürüldüğü belirtiliyor.

Yeni iddialara göre Novak çifti, kripto paralarına el koymak isteyen bu kişiler tarafından birbirlerinin işkence görmesini izlemeye zorlandı.

CÜZDANLAR BOŞ ÇIKINCA...

Rus yetkililer, katillerin, Roman ve Anna’yı kripto para cüzdanlarının erişim kodlarını vermeleri için acımasızca işkenceye tabi tuttuğunu belirtiyor.

Roman Novak’ın kripto serveti nedeniyle hedef alındığı düşünülüyor

Ancak cüzdanların boş olduğu anlaşılınca, sözde yatırımcıların çifti öldürdüğü öne sürülüyor.

Yerel basına göre katiller, çiftin cesetlerini kalın polietilen torbalara koyduktan sonra güçlü kimyasallarla kapladı. Bunun, hem çürüme sürecini hızlandırmak hem de DNA izlerini yok etmek için yapıldığı ifade ediliyor.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Kripto milyoner ve eski bir televizyon muhabiri olan eşinin cesetleri, Umman sınırına yakın bir çöl bölgesinde, aileleri kayıp ihbarı yaptıktan haftalar sonra bulundu.

İddialara göre çift, Roman’ın kurucusu olduğu Fintopio adlı kripto uygulamasının başarısını bilen bir çete tarafından hedef alınmış olabilir.

Roman’ın, hızlı kripto transferlerini mümkün kılan bu uygulama için yaklaşık 380 milyon sterlin yatırım topladığı; ancak daha sonra yatırımcıları dolandırmakla suçlandığı iddia ediliyor.

Daily Mail’in haberine göre, kaçıranların bu devasa meblağa ulaşmak istediği düşünülüyor.

RUS MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA

Rusya Soruşturma Komitesi sözcüsü Svetlana Petrenko, korkunç cinayetlere ilişkin önceki açıklamasında şunları söylemişti:

Yapılan soruşturmada katillerin, kaçırma sürecini organize eden suç ortaklarına sahip oldukları tespit edildi. Bu kişiler, kurbanların zorla tutulduğu araçları ve mekânları kiraladılar. Cinayetin ardından failler, bıçakları ve kurbanların kişisel eşyalarını farklı noktalara dağıtarak yok ettiler.

Polis, Ekim ayında 500’e 500 metrelik bir alanı taradıktan sonra çiftin parçalanmış cesetlerine ulaştı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Kasım ayı başında, cinayetle bağlantılı olarak Dubai’den Rusya’ya dönen üç şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Bu kişilerin Konstantin Shakht (53), Yury Sharypov (46) ve Vladimir Dalekin (45) olduğu bildirildi.

Sharypov ve Dalekin’in suçlarını kabul ettiği, Shakht’ın ise suçlamaları reddettiği öne sürülüyor. Üç zanlı da 28 Aralık’a kadar tutuklu yargılanacak.

Haberlere göre çiftten geriye kalan küçük çocuklar, şu anda büyüklerinin bakımına verildi.