Küba’da çıkan hortum korkuttu
Küba’da karaya çıkan hortumun etkisiyle ağaçlar devrilirken, bazı yollar kapandı. Elektrik hatlarının koptuğu bölgede araçlarda ve evlerde hasar meydana geldi.
Ada ülkesi Küba’yı şiddetli yağış ve hortum vurdu. Denizde çıkan hortum karaya çıkarak felakete yol açtı.
Başkent Havana’nın 26 kilometre doğusunda yer alan sahil kasabası Guanabo’da hortumun etkisiyle ağaçlar yerinden sökülerek devrildi. Bazı yollar devrilen ağaçlarla kapanırken, araçlarda ve evlerde hasar meydana geldi. Elektrik hatlarının da kopmasıyla kesintiler yaşandı.
Hortum felaketinde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ise bildirilmedi.
Havana’yı 27 Aralık 2019 tarihinde vuran kasırga en az 6 kişinin ölümüne, yaklaşık 200 kişinin yaralanmasına ve binlerce evin hasar görmesine neden olmuştu.
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