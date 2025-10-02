Küresel Sumud Filosu, Gazze yolunda: Baskından sonra geriye 4 gemi kaldı

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na ait 44 gemiden yalnızca 4’ü hâlâ seyrine devam ediyor.

Filonun resmi takip sitesine göre, Perşembe günü saat 12.15 itibarıyla denizde kalan gemilerden ikisi “hukuki destek botu” olarak tanımlanıyor.

Denizde kalan dört gemiden Mikeno saat 11.21’de Gazze kıyılarına yaklaşırken görüntülendi.

Marinette adlı diğer gemi ise Mısır açıklarında, kıyıya paralel şekilde ilerlemeyi sürdürdü.

“Shireen” ve “Summertime-Jong” adlı teknelerin ise hukuki destek amacıyla filo içinde yer aldığı belirtildi.

GRETA THUNBERG'TEN GÖZALTI MESAJI

Filoya katılan iklim aktivisti Greta Thunberg, çarşamba akşamı İsrail donanması tarafından gözaltına alındı.

Thunberg’in gözaltından sonra yayımlanan önceden kaydedilmiş videosunda şu ifadeler yer aldı:

“Bu videoyu izliyorsanız İsrail güçleri tarafından iradem dışında alıkonuldum. İnsani misyonumuz tamamen şiddetten uzaktı ve uluslararası hukuka uygundu. Lütfen hükümetimden benim ve diğerlerinin derhal serbest bırakılmasını talep edin.”

MANDELA'NIN TORUNU İSRAİL TARAFINDAN ALIKONULDU

İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği baskında, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela da yer alıyordu.

Mandela, Güney Afrika devlet televizyonu SABC tarafından Perşembe sabahı yayımlanan önceden kaydedilmiş mesajında şunları söyledi:

“Ben Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Nkosi Zwelivelile Mandela’yım. Bu videoyu alıyorsanız, apartheid devleti İsrail tarafından engellendik ve alıkonulduk. Hükümetimizden derhal serbest bırakılmam için baskı yapmasını istiyorum.”

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İsrail’in müdahalesini “Gazze’deki acıları hafifletmeyi ve bölgede barışı ilerletmeyi hedefleyen küresel dayanışmaya yapılmış ağır bir saldırı” sözleriyle kınadı.

Ramaphosa, İsrail’e “uluslararası sularda alıkonulan Güney Afrikalıları ve diğer yabancı vatandaşları derhal serbest bırakma” çağrısında bulundu.

Güney Afrika, İsrail’in en sert uluslararası eleştirmenlerinden biri.

Güney Afrika, geçtiğimiz aylarda İsrail’i “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi” kapsamında Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) şikâyet etmişti.