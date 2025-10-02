Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu: ‘Yasa dışı alıkonulan Türk aktivist sayısı 48’

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısında Tel Aviv yönetiminin yasa dışı alıkoyduğu ve durumları teyit edilebilen Türk aktivist sayısının 48 olduğunu açıkladı.

Delegasyonun basın biriminden, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Türk aktivistlere ilişkin AA muhabirine açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu ve teyit edebildikleri Türk aktivist sayısının 48 olduğu ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi:

"(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"

Açıklamada, filoya bağlı Marinette gemisinde bulunanlar dışında tüm Türk aktivistlerin İsrail tarafından yasa dışı alıkoyulduğu ve Aşdod Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda, yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip edildiğini bildirmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, söz konusu vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunurken bu kişilerin aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.

"BİR UMUT OLARAK GAZZE SAHİLİNE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Küresel Sumud Filosu'ndaki Marinette gemisinde bulunan Türk aktivist Sinan Akılotu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filoda hareket eden son tekne olduklarını ifade etti.

Aktivistlerin önemli bir kısmının İsrail tarafından "kaçırıldığını" dile getiren Akılotu, "Sumud Filosu'nun tekraren hareket eden son Marinette gemisi kaldı. Bir umut olarak Gazze sahiline ulaşmak istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Akılotu, geri dönmelerinin söz konusu olmadığını belirterek İsrail'in, kendilerine yönelik bir müdahalesinin olmadığını söyledi.

Birkaç teknenin Gazze kara sularına geçtiğini ancak onlardan haber alamadıklarını belirten Akılotu, "Ne noktadalar bilemiyoruz. Bizim de bağlantımız kesildi. Biz tabii geminin bir teknik arızasından dolayı geriden geliyorduk. Şu anda Gazze kara sularına yaklaşık 135 mil kadar var." diye konuştu.