Kuveyt Havayolları'nda 'mülakat' skandalı: Hostes adaylar, 'kabus' yaşadıklarını söyledi

Yayınlanma: 07.01.2023 - 13:26

Güncelleme: 07.01.2023 - 13:26

Kuveyt Havayolları'na hostes olarak iş başvurusunda bulunan kadın adaylar, işe alınma prosedürleri ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Kadın adaylar, Madrid'de Melia Barajas otelinde yapılan mülakat sırasında "sütyen ve iç çamaşırlarına kadar soyunmalarının istendiğini" iddia ederek, kendilerine "köpek muamelesi" yapıldığını ileri sürdüler.

İspanyol basınına göre, havayolu işe alım ajansı Meccti, hostes adaylarının bazılarının dişlerini bile kontrol etti.

"KENDİMİ BİR HAYVAN GİBİ HİSSETTİM"

Mariana isimli 23 yaşındaki bir aday, "mülakattaki bir kadının, kendisini iç çamaşırlarıyla incelerken bir not defterine notlar aldığını" ve yaşadığı durumu "hayvanat bahçesindeki bir hayvana" benzettiğini söyledi.

Muayenenin ardından "aşırı kilolu, gözlük takan, benleri ya da görünür yara izleri olan adayların derhal reddedildiği" belirtildi.

Hostes adayı Mariana, "Yedi dil bilen bir kıza kaşında küçük bir yara izi olduğu için diskalifiye edildiği ve yedi dil bilmesinin umurlarında olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ÇOK AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİM"

Mülakata katılan bir diğer hostes adayı 23 yaşındaki Bianca ise "kendisinden önceki kadının mülakat süreci bittikten sonra gözyaşları içinde dışarı çıktığını" ifade etti.

Bianca, sıra kendisine geldiğinde "elbisesini kaldırması istendiğini, ancak mülakatı yapanların daha fazlasını görmek istediklerini ve sonunda sadece sütyeni, eteği ve taytıyla bırakıldığını" söyledi.

Mülakatta, kendisini "hayvanat bahçesindeki bir hayvan gibi hissettiğini" belirten Bianca, "Ağzımı açmamı istediler ve sanki bir köpekmişim gibi ağzımın içine baktılar. Dişlerimi görmek için neredeyse gözünü ağzıma sokacaktı. Sonra bana dönüp 'Sen uygunsun' gibi bir şey söylendi. Kendimi çok aşağılanmış hissettim" dedi.

Bir diğer hostes adayı olan 19 yaşındaki Maria, mülakatta görüşülen kişilerden bazılarına "kilo vermeleri ve daha az yemeleri", bazılarına da "kilo almaları" gerektiğini söylediklerini dile getirdi.

Söz konusu mülakatta yaşananlara ilişkin Kuveyt Havayolları ve havayolu işe alım Meccti ajansından bir açıklama gelmedi.