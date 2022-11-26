Kuveyt'te ilk kolera vakası görüldü
Kuveyt'te yurtdışından dönen bir kişide ilk kez kolera vakasına rastlandığı bildirildi.
El-Kabes gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı ülkede ilk kez görülen kolera vakası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, kolera salgını bulunan komşu ülkelerden birinden dönen bir Kuveytlide kolera vakası tespit edildiği aktarıldı.
Kolera vakası görülen kişinin gittiği ülkenin ismi verilmeyen açıklamada, söz konusu Kuveytlinin bir hastanede karantinaya alınarak tedavisine başlandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kolera salgınının olduğu ülkelere seyahat edecekler uyarılarak döndükten 7 gün içinde yüksek ateş ve ishal gibi şüpheli belirtiler gösterenlerin en yakın sağlık merkezine başvurmaları çağrısı yapıldı.
El-Meclis gazetesinde 25 Ekim'de yer alan habere göre, Kuveyt, kolera salgınıyla karşı karşıya olan Irak, Lübnan ve Suriye'den ülkeye giriş yapan yolcuların beraberinde gıda bulundurmasını yasaklama kararı almıştı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Benzine indirim geldi
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..