Kuveyt'ten İran'a çağrı: Deniz sınırının belirlenmesi için müzakereler başlamalı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:42

Güncelleme: 03.07.2023 - 16:42

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, ülkesinin İran ile arasında anlaşmazlık konusu olan, Basra Körfezi'ndeki Durra Gaz Sahası'nın ve buradaki doğal zenginliklerin tamamıyla Kuveyt ile Suudi Arabistan'a ait olduğunu söyledi.

Yetkili, İran'a, Kuveyt ve Suudi Arabistan'la karşılıklı masaya oturması ve iki ülke arasındaki deniz sınırının belirlenmesi için müzakerelere başlanması çağrısında bulundu.

Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafından daha önce de bu konuda İran'a müzakere çağrısı yapılmış ancak Tahran yönetiminden bir yanıt gelmemişti.

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Araş/Durra Gaz Sahası, yıllardır İran ve Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına Araş adı verilirken, Kuveyt tarafındaki ise Durra olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Mart 2022'de Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

İran ise söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğunu savunarak bölgede sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.