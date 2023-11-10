Kuzey Kore, ABD'yi 'savaş tüccarı' olarak niteledi

Kuzey Kore’de iktidarda bulunan Kore İşçi Partisi’nin resmi yayın organı olan Rodong Sinmun Gazetesi, ABD’yi silah tedariki yoluyla Orta Doğu’daki durumu daha da kötüleştiren bir "savaş tüccarı" olarak nitelendirdi.

İHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:09
Kuzey Kore, ABD'yi 'savaş tüccarı' olarak niteledi
Abone Ol google-news

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, Kuzey Kore’de iktidarda bulunan Kore İşçi Partisi’nin resmi yayın organı Rodong Sinmun Gazetesi’nden İsrail’e destek veren ABD’ye eleştiri geldi.

Gazete haberinde, ABD’nin ölümcül askeri ekipmanlarını sistematik olarak İsrail’e göndererek "işgale ve katliama" zemin hazırladığını ifade etti.

Washington’un görünürde demokratik değerleri savunurken, diğer ülkelere silah sattığı kaydedildi.

ABD, barışı ve güvenliği tehdit eden bir "savaş tüccarı" olarak nitelendirildi. Washington’un başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin ise "utanmazlık" olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Kim Song, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada isim vermeden "bazı ülkelerin" İsrail’i ve saldırılarını destekleyerek Gazze Şeridi’ndeki durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etmişti.

Kim, mevcut krizin derhal sona ermesi ve tüm sivillerin korunması gerektiğini belirtmişti.


ABD Kuzey Kore

İlgili Haberler

Japonya'dan, ABD ile ittifakın güçlendirilmesi mesajı

Japonya'dan, ABD ile ittifakın güçlendirilmesi mesajı
ABD'li diplomatlara istifa çağrısı: İsrail'in katliamının ortağısınız

ABD'li diplomatlara istifa çağrısı: İsrail'in katliamının ortağısınız
ABD Hazine Bakanı Yellen'den Çin mesajı: Felaket olur

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Çin mesajı: Felaket olur

En Çok Okunan Haberler