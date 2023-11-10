Kuzey Kore, ABD'yi 'savaş tüccarı' olarak niteledi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:09

Güncelleme: 10.11.2023 - 10:10

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, Kuzey Kore’de iktidarda bulunan Kore İşçi Partisi’nin resmi yayın organı Rodong Sinmun Gazetesi’nden İsrail’e destek veren ABD’ye eleştiri geldi.

Gazete haberinde, ABD’nin ölümcül askeri ekipmanlarını sistematik olarak İsrail’e göndererek "işgale ve katliama" zemin hazırladığını ifade etti.

Washington’un görünürde demokratik değerleri savunurken, diğer ülkelere silah sattığı kaydedildi.

ABD, barışı ve güvenliği tehdit eden bir "savaş tüccarı" olarak nitelendirildi. Washington’un başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin ise "utanmazlık" olduğu vurgulandı.



Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Kim Song, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada isim vermeden "bazı ülkelerin" İsrail’i ve saldırılarını destekleyerek Gazze Şeridi’ndeki durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etmişti.

Kim, mevcut krizin derhal sona ermesi ve tüm sivillerin korunması gerektiğini belirtmişti.