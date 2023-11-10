Japonya'dan, ABD ile ittifakın güçlendirilmesi mesajı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:06

Güncelleme: 10.11.2023 - 09:06

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'yu ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Charles CQ Brown'ı kabulünde Japonya ve ABD ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kişida, Japonya'nın savunma kapasiteleri ile Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesi ile Hint-Pasifik barış ve istikrarın sağlanmasının ehemmiyetini vurguladı.

Brown ise ittifakın öneminin arttığını, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için stratejilerin uyumlu hale getirilmesiyle, ABD-Japonya işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İkili, bölgesel statükoya Çin'in etkileri, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri, Çin-Rusya askeri işbirliği ve Kuzey Kore-Rusya arası silah transferi konularını ele aldı.