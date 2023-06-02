Kuzey Kore’den BM Genel Sekreteri Guterres'e eşit davranma çağrısı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:25

Güncelleme: 02.06.2023 - 10:25

Kuzey Kore, askeri keşif uydusu fırlatma girişimini kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i hedef aldı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler Dairesi Başkanı Jo Chol Su, Guterres’in açıklamasını ülkesinin meşru egemenlik haklarını ihlal eden “uygunsuz bir davranış" olarak nitelendirerek, bu haksız ve adaletsiz yaklaşımı reddettiklerini vurguladı. "Egemenliğin eşitliği, egemenlik haklarına saygı ve iç işlerine karışmama ilkeleri, BM'nin kuruluş felsefesinin temeli olduğu gibi, BM tüzüğünün de temel ruhunu oluşturmaktadır" ifadelerini kullanan Jo, "BM Genel Sekreteri Guterres, ülkemizin uydu fırlatması konusundaki tavrını açıklamayı kendine görev olarak görüyorsa, önce BM tüzüğünde öngörülen görevine uygun olarak 190’dan fazla BM üyesi ülkeye eşit davranmayı öğrenmeli ve neden diğer ülkelerin uydu fırlatmasına itiraz etmediğini bunun için sadece Kuzey Kore'yi suçladığını açıklamalıdır" dedi.



"BM ABD'NİN TEKELİNDE DEĞİL"

Guterres'in Kore Yarımadası konusunda bugüne kadar sergilediği "dengesiz ve önyargılı" tutum göz önüne alındığında, kendisinden Kuzey Kore ve uluslararası toplumun sorularına tatmin edici cevaplar vermesini asla beklemediklerini kaydeden Jo, ülkesinin uydu fırlatma girişimini, ABD ve müttefiklerinin askeri tehdidine karşı meşru bir yanıt ve bir devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki evrensel hakkının kullanımı olarak nitelendirdi. BM genel sekreteri olsa dahi kimsenin buna karşı çıkmaya hakkının olmadığını savunan Jo, BM'nin ABD'nin tekelinde olmadığını ve ABD'nin keyfi uygulamalarının dünya üzerinde asla işlemeyeceğini kanıtlamak için askeri keşif uydusu fırlatma da dahil egemenlik haklarını kullanmayı sürdüreceklerini kaydetti.



UYDU YENİDEN FIRLATILACAK

Kuzey Kore'nin askeri keşif uydusu "Malligyong-1"i yörüngeye göndermek üzere fırlattığı yeni "Chollima-1" roketi motorundaki arıza nedeniyle Sarı Deniz'e düşmüş, Pyongyang ise fırlatmanın en kısa sürede tekrarlanacağını açıklamıştı. Kuzey Kore'nin denemesi, Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti. Kuzey Kore'nin girişimini şiddetle kınayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pyongyang'ı bu tür eylemleri durdurmaya ve sürdürülebilir barış ile Kore Yarımadası'nın tam ve doğrulanabilir bir şekilde nükleer silahlardan arındırılması hedefine ulaşmak için diyaloğu hızla yeniden başlatmaya çağırmıştı.

