Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ABD'ye 'gangster' benzetmesi

Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:09

Güncelleme: 01.06.2023 - 11:09

Kuzey Kore’nin dün gerçekleştirdiği yörüngeye keşif uydusu gönderme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerini eleştiren bir açıklama geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong, yaptığı açıklamada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge'nin uydu fırlatma planı nedeniyle tüm ülkeleri Kuzey Kore'yi kınamaya çağıran açıklamasına atıfta bulunarak, "Kuzey Kore'nin uydu fırlatması kınanacaksa, binlerce uydu fırlatmış olan ABD ve diğer ülkeler kınanmalıdır. Bu, kendi kendiyle çelişmekten başka bir şey değildir" dedi.

Balistik roket teknolojisinin kullanımını yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) de eleştiren Kim, Kuzey Kore'nin bunu yapmasına izin vermediği şeklindeki mantığın "açık bir şekilde gangsterce, yanlış ve ülkesinin egemenlik kullanım hakkını ciddi şekilde ihlal eden" bir mantık olduğunu savundu. "ABD tarzı gangsterce mantığın BMGK'nın kararında şart koşulmuş olması acınası bir durumdur" diyen Kim, ABD'yi "Kuzey Kore uzay yörüngesine uyduyu balonla fırlatsa bile bunun yasa dışı ve tehdit edici olduğunu iddia edecek bir grup gangster" olarak niteledi.



"MÜCADELEYE DAHA SALDIRGANCA DEVAM EDECEĞİZ"

Hiç kimsenin ABD'ye belirli bir devletin egemenlik hakkına karışma yetkisi vermediğini ifade eden Kim, "Bu vesileyle 'diplomasi kapısı' ve 'samimi müzakere' masallarıyla uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalışan ABD'yi bir kez daha net bir şekilde uyarmak istiyoruz" dedi.

"Pyongyang rejiminin sonu", "Sistemin sona ermesi" gibi ifadeler kullanan ABD ve müttefikleri ile diyalog arayışında olmadıklarını söyleyen Kim, "Ülkemize yönelik düşmanca politikanın sürdürülmesinden hiçbir faydalarının olmayacağını ve Kuzey Kore ile karşı karşıya gelme arayışlarının ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaları için kendimize özgü mücadele tarzımıza daha saldırgan bir tavırla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kim, ayrıca Kuzey Kore'nin askeri keşif uydusunun yakın gelecekte doğru bir şekilde uzay yörüngesine gönderileceğini ve görevine başlayacağını sözlerine ekledi.



KEŞİF UYDUSU FIRLATMA GIRIŞIMI BAŞARISIZ OLMUŞTU

Kuzey Kore'nin askeri keşif uydusu "Malligyong-1"i yörüngeye göndermek üzere fırlattığı yeni "Chollima-1" roketi ikinci aşama motorundaki arıza nedeniyle Sarı Deniz'e düşmüş, kazayı doğrulayan Pyongyang yönetimi fırlatma girişiminin en kısa sürede tekrarlanacağını açıklamıştı. Kuzey Kore'nin girişimi Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti.

