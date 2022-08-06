Kuzey Kore'den Pelosi'ye tepki: Uluslararası barış ve istikrarın en fena yok edicisi
Kuzey Kore, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin "uluslararası barış ve istikrarın en fena yok edicisi" olduğunu savundu.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Basın ve Enformasyon İşleri Bölümü Genel Müdürü Jo Yong Sam'ın, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Asya ziyaretine ilişkin açıklaması, devlet medyasında yayımlandı.
Jo Yong Sam, Pelosi'nin ziyareti sırasında Kuzey Kore karşıtı duyguları kışkırttığını ve Çin'i kızdırdığını ifade etti.
Jo, Pelosi'nin, Güney Kore'de bulunduğu sırada Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile Koreler arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret ettiğini anımsatarak, Pelosi'nin Kuzey Kore ile karşılıklı meydan okuma atmosferini kışkırttığını belirtti.
Jo, Pelosi'nin "uluslararası barış ve istikrarın en fena yok edicisi" olduğunu ifade etti.
Jo ayrıca, Pelosi'nin Güney Kore'deki davranışlarının, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kuzey Kore'ye karşı olan düşmanca politikasını net şekilde gösterdiğini savunarak, şu değerlendirmede bulundu:
"(Pelosi'nin) Kore Yarımadası'nda kazasız belasız gidebileceğini düşünmesi ölümcül bir hata olurdu. (Pelosi'nin) Gittiği her yerde neden olduğu sorunların tüm kaynakları, ABD'ye pahalıya mal olacak."
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