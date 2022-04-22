Kuzey ve Güney Kore liderleri mektuplaştı

22 Nisan 2022 Cuma, 11:10

Son dönemlerde Kuzey Kore'nin "yeni tip" kıtalar arası balistik füze dahil çeşitli füze denemeleri, Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandırmıştı. Pyongyang ve Seul arasında yaşanan gerginliği yumuşatacak adımlar geldi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un ikili ilişkilerin geliştirilmesini temenni ettiği mektubuna cevap verdiği belirtildi.

Kim'in mektubunda, görev süresi boyunca taraflar arasında barışın sağlanmasına yönelik girişimleri dolayısıyla Moon'u takdir ettiği kaydedilen haberde, Moon'un, Kim'e gönderdiği mektupta gelecek ay görevden ayrıldıktan sonra bile "Kore'nin yeniden birleşmesi" için çalışmaya devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.

Haberde, Kim ve Moon'un, Kuzey ve Güney'in "umutla yorulmak bilmeyen çabalar göstermesi halinde, Koreler arası ilişkilerin iki ülke halkının arzu ettiği gibi gelişeceği" görüşüne yer verildi.

MEKTUP SEUL TARAFINDAN DA DOĞRULANDI

Moon'un ofisinden yapılan açıklamada da mektup doğrulanırken mektupta, iki ülke arasındaki nükleer görüşmelerinin devam etmesine dair umutların paylaşıldığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, taraflar arasında 2018'de yapılan barış görüşmelerinin gelecekteki iş birliği için bir temel olarak geçerli olmaya devam ettiğine işaret edildiği bildirildi.