Latin Amerika kaynıyor: Peru sokakta, Ekvador direniyor, Venezuela alarmda

Latin Amerika genelinde tansiyon yeniden yükseliyor. Peru’da 'Z Kuşağı' gençleri yeni devlet başkanına karşı sokaklara inerken, Ekvador’da neoliberal politikaları protesto eden öğrenciler, üniversite kampüslerinde polis ablukasına alındı. Aynı gün Venezuela, Trump'ın CIA'ya, 'ülke topraklarında operasyon yapma yetkisi' vermesini 'saldırı hazırlığı' olarak nitelendirirken, Kolombiya Devlet Başkanı Petro da olası bir çatışmanın 'bölgeyi ateşe atabileceği' uyarısında bulundu.

PERU'DA 'Z-KUŞAĞI' SOKAKLARDA

Peru’nun başkenti Lima’da ve ülkenin çeşitli kentlerinde binlerce kişi, parlamentoyu ve ülkenin yeni başkanı José Jerí’yi protesto etmek için sokağa çıktı. Güvenlik güçleri, Kongre binası önünde toplanan göstericilere sert müdahalede bulundu.

Lima’nın tarihi merkezinde toplanan, çoğu 28 yaşın altındaki “Z Kuşağı” gençleri; sosyal gruplar, siyasi partiler ve sendikalarla birlikte Parlamento binasına yürüdü. Göstericiler, Kongre binasının girişini engelleyen güvenlik bariyerlerini yıkmaya çalıştı. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Protestocular, üzerinde “Parlamento istifa et!” ve “Jerí meşru değil!” yazılı pankartlar taşıdı. Yeni Başkan José Jerí, geçen cuma günü, 'ahlaki yetersizlik' nedeniyle görevden alınan eski başkan Dina Boluarte’nin ardından Cumhuriyet’in yeni başkanı olarak atanmıştı.

PORNOGRAFİ KRİZİ

Yeni Başkan José Jerí, göreve gelmesinden sadece birkaç saat sonra tartışmaların odağına yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları, yeni liderin Instagram hesabından cinsel içerikli çok sayıda hesabı takip ettiğini fark etti. Bu hesaplar arasında pornografi endüstrisiyle bağlantılı sayfalar ve modellerin profilleri de bulunuyordu.

Tepkilerin ardından Jerí, söz konusu hesapların bir kısmını hızla takipten çıkardı, bu da dijital imajını temizleme çabası olarak yorumlandı. Ancak bu hamle geç kalmıştı; delil niteliğindeki ekran görüntüleri kısa sürede X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda yayıldı.

Peru Devlet Başkanı José Jerí

EKVADOR'DA ÖĞRENCİLERE SERT MÜDAHALE

Ekvador’da, Başkan Daniel Noboa’nın neoliberal politikalarına karşı devam eden genel grev sırasında polis güçlerinin üniversite öğrencilerine yönelik sert müdahalesi ülke çapında tepkilere yol açtı.

İnsan hakları örgütü Inredh (Bölgesel İnsan Hakları Danışma Vakfı) yaptığı açıklamada, kampüs içindeki öğrencilere karşı aşırı güç kullanıldığını belirtti. Inredh'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Merkez Üniversitesi’nde ölçüsüz bir baskı yaşanıyor. Silahlı kuvvetler ve polisin, üniversite içinde kuşatma altında tutulan öğrencilere çıkış izni vermesini talep ediyoruz.

Örgüt, ayrıca üniversite özerkliğinin ihlal edildiğini, güvenlik güçlerinin tıbbî yardım ekiplerine ateş açtığını ve öğrencilerle protestocuların takip edildiğini bildirdi.

⭕ #SOSImbabura | Condenamos el atroz asesinato de José Guamán, comunero kichwa de 30 años, padre de dos niños, fue herido de muerte por un disparo en el pecho por las Fuerzas Armadas en #Otavalo, durante la violenta represión ordenada por el Gobierno Nacional.



Exigimos verdad,… pic.twitter.com/bZPqhfXCQC — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 15, 2025

YERLİLERDEN GREVE DESTEK

Başkent Quito’nun kuzeyindeki San Miguel del Común bölgesinde yüzlerce kişi, Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu CONAIE öncülüğündeki genel greve destek için sokağa çıktı.

TeleSUR muhabiri Elena Rodríguez, bölge sakinlerinin meşaleler, şarkılar ve bayraklarla yürüdüğünü, dizel fiyat artışı ve devlet baskısına karşı tepkilerini dile getirdiğini aktardı.

Aynı gün, Otavalo bölgesinden 50’den fazla kişi Imbabura’da, 'asker ve polisin açtığı ateş sonucu' öldürülen José Guamán için 'adalet ve tazminat' talebiyle adli tıp binası önünde toplandı.

VENEZUELA'DA 'MÜDAHALE' SİNYALLERİ

Venezuela hükümeti, ABD'nin Karayipler'deki askeri konuşlanmasını, 'saldırı, tehdit ve taciz' politikası olarak değerlendirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA'ya, 'uyuşturucuyla mücadele' adı altında, 'Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi vermesine' dikkat çekildi.

Venezuela hükümeti, konunun Birleşmiş Milletler'e taşınacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını kaydetti.

YOĞUN ASKERİ HAREKETLİLİK

Basın kaynaklarından derlenen bilgilere göre ABD, Porto Riko'daki üslerinde 10 bin asker bulunduruyor. Karayipler'de de 8 savaş gemisi ve bir denizaltı görev yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele adı altında, ordunun bölgede daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

KOLOMBİYA: "ATEŞ BİZE DE SIÇRAR"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya kara harekâtı düzenlenebileceğine dair açıklamaları sonrası endişelerini dile getirdi. Petro, komşu ülkede geniş çaplı bir silahlı çatışmanın Kolombiya için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Petro’ya göre bu durum, yalnızca bölgesel istikrarı değil, uluslararası hukuku da tehdit ediyor.

Kolombiya lideri konuşmasında şu ifadelere yer verdi: