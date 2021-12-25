Libya’da siyasi gerilimle birlikte güvenlik kaygıları artıyor

25 Aralık 2021 Cumartesi, 01:40

Libya’da dün yapılması planlanan başkanlık ve meclis seçimleri ertelenirken gözler yeni takvimde. Parlamentonun pazartesi günü toplanarak yeni bir tarih belirlemek için oturum düzenleyeceği belirtildi. Parlamento, geçen salı günü içinde bulunulan koşullar çerçevesinde seçimin zamanında yapılmasının imkânsız hale geldiğini duyurmuştu. Ardından da Libya Yüksek Seçim Komisyonu oylamanın ertelenmesi tavsiyesini açıklamıştı. Kararın, “teknik, anayasal ve güvenlik konularındaki raporlar üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından alındığı” kaydedilmişti. Komisyon seçimin ilk turunun bir ay ertelenerek 24 Ocak 2022’de yapılabileceğine işaret etmişti. Ancak Hafter güçlerinin destek verdiği doğuda etkin Temsilciler Meclisi’nin daha da ileri bir tarihi isteyebileceği iddia ediliyor.

Trablus ile doğudaki Tobruk cephesi arasındaki mücadele, adaylar üzerindeki görüş farklılıklarının da etkisiyle seçimlerin ertelendiği haberleri gündeme gelmişti. Ülkedeki kurumlar, yeni devlet başkanının ve parlamentonun hangi yetkilere sahip olacağı ve seçimlerde kimlerin aday olabileceği gibi seçim kuralları üzerinde uzlaşıya varamamış durumda. Ülkede siyasi gerilimle birlikte güvenlik konusunda da kaygılar artıyor.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Libya’daki gelişmeler Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Ankara ile Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti arasında 2019’da Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik ve askeri işbirliği konularında mutabakat muhtırası da imzalanmıştı. Ertelemeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Libya halkının esenliği için ülkede meşruiyet ve yönetim boşluğuna yol açılmaması gerektiğini vurgulayarak “Bu doğrultuda tüm kesimlerden sağduyu içerisinde hareket et.melerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, seçimlerin geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görüldüğü ve desteklendiği belirtildi. Libya’nın birlik ve bütünlüğünün sağlanması bakımından seçimlerin adil, muteber ve bağımsız yapılması, sonuçların Libya’daki tüm kesimler tarafından tanınması ve seçilecek yönetimin ülkenin tamamında yetkilerini kullanabilmesinin önem arz ettiği kaydedildi.

“Libya’da ateşkesin ve sükûnetin tesisinde, siyasi sürecin ilerletilmesinde kilit rol oynayan Türkiye, seçimlerin Libya Siyasi Anlaşması uyarınca ilgili tüm kurumların mutabakatıyla mümkün olan en geniş uzlaşıyla belirlenmiş, sağlıklı bir yasal zemin temelinde gerçekleştirilmesini başından beri savunagelmektedir” denildi.

"KATKI SÜRECEK"

“Türkiye’nin, bu önemli süreçte dost ve kardeş Libya’ya ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm Libya halkına desteğini sürdüreceğinin, Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürece katkı sunmaya devam edeceğinin” altı çizildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams, ertelenen seçimlerin önündeki zorlukların suiistimal edilmemesi gerektiğini söyledi. Taraflara oy kullanacak 2.8 milyon kişinin iradesine saygı duyma çağrısı yapan Williams, kapsayıcı, özgür, adil ve güvenilir seçimler için uygun koşullar oluşturulmasını istedi.