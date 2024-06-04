Lübnan basınından İngiltere iddiası: Saldırı konusunda Beyrut'u uyardı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:00

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen el-Ahbar gazetesinin bazı kaynaklara dayandırdığı haberde, başkent Beyrut'a gelen yabancı konukların çoğunun İsrail'den ciddi bir tehdit olacağı yönünde endişelerini vurguladıkları ifade edildi.

En belirgin mesajın İngiltere'den geldiği aktarılan haberde, Londra'nın uyarı mesajında İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel saldırının haziranın ortasına olabileceğine işaret edildi.

Haberde, "Londra, Beyrut makamlarına çapı ve süresi kestirilemeyen muhtemel savaş için gerekli adımları atması tavsiyesinde bulunduğu" ifade edildi.

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ın da Doha'ya yaptığı son ziyaret sırasında Katarlıların, İsrail'in Lübnan'a karşı niyetlerinden endişe ettiklerine tanıklık ettiği aktarılan haberde, "Gazze'de ateşkes için yapılan müzakerelerle ilgisi olan Arap taraflar, İsrailli yetkililerden ordu ve siyasilerin hem Lübnan hükümeti hem de Hizbullah'a karşı caydırıcı bir çalışmaya istekli olduğunu aktardı" denildi.

Ahbar gazetesinde yayımlanan iddialara dair resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.