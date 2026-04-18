Lübnan’da BM gücüne saldırı: 1 Fransız askeri öldü

Lübnan’ın güneyinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne (UNIFIL) yönelik düzenlenen saldırıda 1 Fransız askeri hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ardından yaptığı açıklamada, olaydan Hizbullah’ın sorumlu olduğuna işaret eden güçlü bulgular bulunduğunu söyledi.

Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Her şey bu saldırıdan Hizbullah’ın sorumlu olduğuna işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Fransa lideri, Lübnan makamlarına saldırganların yakalanması çağrısında bulundu.

UNIFIL: ATEŞ AÇILDI

UNIFIL’den yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ghanduriyah köyü yakınlarında patlayıcı temizleme görevi yürüten devriyenin hafif silahlarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonucu bir barış gücü askerinin yaşamını yitirdiği, üç askerin yaralandığı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

UNIFIL, ilk değerlendirmelere göre ateşin “devlet dışı aktörlerden” geldiğini açıkladı. Bu ifadenin, İran destekli Hizbullah’a işaret ettiği değerlendirildi.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam saldırıyı kınayarak derhal soruşturma başlatılması talimatı verdi.