Lübnan’da yaralanan Fransız asker yaşamını yitirdi

Lübnan’ın güneyinde hafta sonu düzenlenen saldırıda yaralanan Fransız barış gücü askeri hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Anicet Girardin, Hizbullah militanları tarafından ağır yaralandığı Lübnan’dan dün ülkesine getirildikten sonra, bu sabah yaralarının sonucu olarak hayatını kaybetti. O, Fransa için canını feda etti” açıklamasında bulundu.

Saldırıda, Florian Montorio olarak açıklanan bir diğer Fransız askerin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayın, Ghandouriyeh köyünde meydana geldiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan ilk değerlendirmede, olayın “kasıtlı bir saldırı” olduğu ifade edildi.

Saldırının devlet dışı silahlı unsurlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği, iddiaların Hizbullah üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan’ın güneyinde son dönemde artan çatışmalar ve ateşkes ihlalleri nedeniyle bölgede tansiyon yüksek seyrediyor.

UNIFIL, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği değerlendirilen saldırıda bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırıda 2'si ağır 3 Fransız askeri de yaralanmıştı.

Hizbullah ise saldırıyla bağlantısının olmadığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Lübnan ordusunun yürüteceği soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini açıklamıştı.