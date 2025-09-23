Lübnan'dan İsrail çağrısı: Buna karşı durmak ulusal sorumluluktur

Berri, İsrail'in Lübnan'a başlattığı savaşın birinci yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada, Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın sözleri ve Beyrut yönetiminin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarına dikkati çeken Berri, "İsrail'in saldırgan niyetleri belirli bir grup, bölge ya da mezheple sınırlı olmayıp, tüm Lübnan'ı ve tüm Lübnan halkını hedef almaktadır. Bu tehditlere karşı durmak, kolektif bir ulusal sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın "Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma yönünde açık bir irade ortaya koyması ve Lübnan'ın bu çerçevede somut adım atması gerektiği" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Berri, şunları kaydetti:

"Lübnan hükümeti, ordu ve direnişe ilişkin ABD'li Temsilci'nin (Barrack) biçim ve içerik açısından kabul edilemez ve hatta önceki açıklamalarıyla çelişen sözleri konusunda, gecikmeden resmi bir tutum ortaya koymalı."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sırasında uluslararası alanda yasaklı silahlar kullanarak onlarca köy, kasaba, sınır kenti ve tarım alanını tahrip ettiğini, en ağır askeri ve siyasi terör yöntemlerini uyguladığını vurgulayan Berri, Lübnan hükümetine ülkenin güneyinde zarar gören halka karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

Lübnan'ın İsrail'le 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına bağlı olduğunu söyleyen Berri, buna karşın İsrail'in anlaşmayı ihlal ederek Lübnan topraklarına ve halkına karşı saldırılarına devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırı, Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında varılan ateşkese rağmen, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti.

İsrail ayrıca, Lübnan'da onlarca yıldır işgal altında tuttuğu bölgelere ek olarak son savaş sırasında ele geçirdiği 5 tepede hâlen işgalini sürdürüyor.