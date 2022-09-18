Lübnan her ay 15 bin Suriyeli mülteciyi geri gönderme planını uygulamaya başladı
Lübnan'da yayın yapan Elnashra haber sitesine göre, ülkede Cumartesi günü her ay 15.000 Suriyeli mülteciyi anavatanlarına geri döndürme planı uygulanmaya başladı.
Elnashra'ya göre, eve dönmek isteyen Suriyeli mülteciler, Suriye hükümeti tarafından gönderilen otobüslerle taşınacak. Süreç, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde, Lübnan ile Suriye arasındaki Mesna sınır kapısına kadar onlara eşlik edecek olan Lübnan Kızılhaçı ile işbirliği halinde yürütülecek. İlk konvoyun 10 gün içinde yola çıkması planlanıyor.
Haberde, konuya ilişkin olarak, "Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü, herhangi bir engel çıkmazsa yaklaşık bir sene içinde 200 bin Suriyelinin geri dönüşünü organize edebilir" ifadelerine yer verildi. Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin her ay yerinden edilmiş 15 bin Suriyelinin anavatanlarına dönüşünü güvence altına alacağını duyurmuştu.
Lübnanlı yetkililer, bu konudaki uluslararası pozisyon ne olursa olsun Lübnan'ın bu planı uygulayacağını, çünkü önemli sayıdaki mültecinin varlığının zaten benzeri görülmemiş bir krize saplanmış olan ülke ekonomisine ağır bir yük getirdiğini söylemişlerdi. Dünyada kişi başına düşen en fazla mülteci sayısına ev sahipliği yapan Lübnan'da hükümet, ülkedeki Suriyeli mültecilerin sayısının 1,5 milyon olduğu tahmininde bulunuyor.
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